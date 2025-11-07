日股新多頭啟動 這檔日股ETF前景俏

【記者柯安聰台北報導】東京10月核心消費者物價指數（排除生鮮食品）年增 2.8%，高於市場預期的 2.6%，並較9月的 2.5% 加速。日本工業生產指數速報值顯示，2025年9月較前月（8月）揚升 2.2%，2025年10月日本國內消費者信心指數較前月改善 0.5點 至 35.8，連續第3個月上揚，顯示消費者信心強勁。日本央行10月會議以 7比2 決議維持利率在 0.5% 不變，符合市場預期，會後發布的季度經濟展望報告再度上調通膨與經濟成長預期。



野村投信表示，日銀升息僅是「時間早晚」問題，截至11月3日，今年以來外資累計買超日股金額擴大至6.5兆日圓 ，顯示國際資金持續流入日股，高市主張的擴張性財政與戰略性產業投資政策，將為日本股市注入新動能，尤其AI、半導體與國防等關鍵產業，在政策扶持與資金推動下，結合日圓貶值帶來的出口競爭優勢與外資資金回流形成有力的支撐，日本股市正迎來一波圍繞高市的價值重估新行情，009812 ETF也將受惠。



10月28日日本首相高市早苗與美國總統川普在東京會晤，高市承諾即使首相更迭，對美國投資5500億美元協議不變。同日，美國政府宣布與 Westinghouse Electric、Brookfield及Cameco合作，在美國建造逾800億美元核子反應爐。日本經產省亦編列1000億美元，將帶動三菱重工、東芝等企業參與，預期基礎建設需求將推升機械設備市場。自民黨與日本維新會組成聯合政府，但在參、眾兩院席次均未過半，高市政府將以少數政府執政，未來政策推行需納入在野黨意見。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，回顧石破茂時期，民生物價問題未獲解決導致選舉失利，高市上任後首要挑戰仍是抑制通膨，預期將推出消費補貼與補助金政策，利好日本內需產業。



美財長貝森特呼籲日本首相給日銀政策空間，日圓一度升值至151.53。日本野村資產管理分析，短期日圓可能貶至154－155，但長期不會持續貶值，回到 140－150 區間機率高，分析原因包括：

1.美日利差收窄：日銀最快可能在12月或明年1月升息，美國則預期再降息1至2次。

2.政府干預可能性：若日圓貶破156，政府可能出手干預。

3.美方口頭施壓：川普與財長多次公開要求阻貶日圓。



野村日本東證ETF經理人張怡琳指出，從30年的通縮的困境進入通膨的環境，有利消費與企業支出，政經改革紅利逐漸發酵，寬鬆貨幣與疲弱日圓吸引資金。巴菲特長期持有日股，因日本企業股東權益報酬率提升，公司治理改革推動資本效率。2025財年股利與回購規模創新高，TOPIX預期本益比僅14.5倍，低於美股22.9倍與全球平均18.9倍，顯示日股仍具吸引力。



009812連結亞洲最大ETF—1306 NEXT FUNDS TOPIX，規模逾 26兆日圓，涵蓋東證指數前95%以上企業，採完全複製策略，產業結構均衡，分散風險，投資遍及工業、金融、非核心消費與通訊服務，單一個股權重不超過4%，足以全面反映日本市場長期成長潛力。（自立電子報2025/11/7）