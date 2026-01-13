日股漲、日圓貶 傳日本首相高市早苗有意解散國會、提前至2月8日或15日大選

日本首相高市早苗據傳正在思考，是否要藉由目前民調處在高點的狀態，提前解散眾議院、直接選舉。據傳，高市早苗已經與自民黨幹部傳達此一意象，也有意在近期宣布這項消息。若一切順利，目前有「1月27日發佈公告、2月8日投計票」和「2月3日發佈公告、2月15日投計票」等兩套計畫方案。

有望在2月舉行選舉

日本共同社週二報導，據相關人士13日透露，高市早苗已向該黨幹部傳達了在預定23日召集的例行國會中，宣布解散眾議院的意向。高市打算近期正式宣佈此事。

報導稱，由自民黨和日本維新會組成的執政聯盟，將進入臨戰態勢，在野黨也將為選舉全面開展準備工作。上一次眾院選舉於2024年10月舉行，此次日程以「1月27日發佈公告、2月8日投計票」和「2月3日發佈公告、2月15日投計票」為主要方案。

相關人士12日也曾透露，高市早苗已指示自民黨的部分幹部，加緊進行推舉候選人的工作。

據共同社記者核實，日本首相高市早苗1月11日也沒有會面及外出行程，這也是繼1月10日之後，再次終日在公邸度過。在媒體不斷報導高市正考慮在預定23日召集的例行國會伊始解散眾院一事的情況下，高市目前可能就可否解散不斷深思。她前兩天均未答應各媒體的採訪請求。

高市早苗13日會在家鄉奈良縣，與來訪的韓國總統李在明會談，隨後在1月15日至17日義大利總理梅洛尼訪日等外交日程。

日經早盤大漲、日幣續貶

日本經濟新聞報導，日元週二在外匯市場上再次出現貶值趨勢。在1月12日的外匯市場，日本因節假日而休市，日元匯率一度貶值至1美元兌158.20日元附近，創出2025年1月以來的新低。

此外，受日本首相高市早苗考慮解散眾議院消息的影響，以積極財政和低利率局面長期化為前提的新「高市交易」正在加強。另一方面，川普政府對美聯儲（FRB）的壓力加強，出現了資金流向美元以外貨幣的動向。

與此同時，在1月13日上午的東京股市中，日經平均股指自開盤起便突破歷史高點，午盤收於較前一週末上漲1600點、上漲3.08%至5萬3540點。在眾議院解散方案浮現的影響下，日股出現廣泛買盤。市場認為高市政府的政策執行力將增強，防務、半導體等相關股票大幅上漲，2025年10月曾引人注目的「高市交易」有望再度啟動。

有望岩井Cosmo證券首席策略師島田和昭指出，市場的買入意願依然強勁。他表示，元旦連休期間有關高市在例行國會開幕之初解散眾議院的預期升溫，市場瀰漫著超出預期的樂觀情緒，「「原本預期會出現的獲利了結拋壓並不明顯，看起來‘高市交易’的第二幕已經開始」。

