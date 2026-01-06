日股狂奔！日經飆破5.2萬點創歷史新高 兩檔ETF漲幅冠亞軍出爐

財經中心／師瑞德報導

日經指數今（6）日飆漲685點，收52,518點創歷史新高！台股掛牌ETF氣勢如虹，中信日本半導體（00954）受惠AI設備需求漲2.52%奪冠；中信日本商社（00955）因升息與股神續抱題材漲2.4%居次。日本告別失落30年，半導體與商社成領漲雙引擎。（AI製圖）

日本股市今（6）日上演新年慶祝行情！在美股強漲助攻與全球風險偏好回升的帶動下，日經225指數全場氣勢如虹，終場大漲685點，收在52,518.08點，漲幅驚人；東證指數亦同步上漲1.75%，收在3,538.44點，雙雙創下歷史收盤新高。

日股的火熱表現也直接連動台股市場，多檔連結日股的ETF今日表現亮眼，其中由中信投信發行的兩檔ETF包辦漲幅冠亞軍：中信日本半導體（00954）單日勁揚2.52%，勇奪第一；中信日本商社（00955）則以上漲2.4%緊追在後。

股神續抱＋升息助攻 商社資產價值重估

針對日股這波漲勢，00955經理人辛忠駿分析，雖然國際地緣政治仍有波動，但市場評估影響有限，加上美國ISM製造業數據讓聯準會降息預期升溫，資金風險偏好顯著回歸。更關鍵的是，日本央行（BOJ）總裁植田和男暗示可能進一步升息，此舉直接激勵金融股表態，如三菱UFJ金融控股今日即大漲逾3%。

辛忠駿指出，日本五大商社擁有龐大的金融資產與轉投資收益，在升息循環下，商社不僅能受惠於利差擴大，其帳上現金流與資產價值也將迎來「重估行情」。今日資金明顯湧入具備高股息、低估值特性的金融與商社族群，成為推升00955股價創高的核心動能。

此外，籌碼面的穩定也是一大亮點。辛忠駿提到，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）對日本商社的長期持有策略，並未因巴菲特退休而改變，甚至傳出可能增持的消息；加上外資高度認同日企的治理改革，為股價提供堅實支撐。他強調，日經指數續創新高，象徵日本經濟徹底走出「失落的三十年」，在「股匯雙利」與「通膨經濟」環境下，擁有護城河的商社股將是外資首選。

AI半導體需求噴發 日本掌握上游關鍵

除了金融商社，半導體產業的強勁復甦則是日股另一具引擎。00954經理人許家瑜補充，根據美銀（BofA）預估，今年AI半導體將出現逾50%的強勁成長。

許家瑜分析，產能擴張必須仰賴設備先行，在先進製程需求攀升下，上游設備製造商將是最大受惠者。日本半導體產業握有全球關鍵的「設備與材料」技術優勢，無論是記憶體還是2奈米先進製程，皆能提供關鍵解決方案。隨著產業成長動能明確，日本半導體股的長線爆發力值得期待。

