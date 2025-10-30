日股站5萬點！謝金河：高市開啟日本新時代

▲日本新首相高市早苗才剛上任，就與來訪東京的美國總統川普展現良好互動。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本新首相高市早苗才剛上任，就與來訪東京的美國總統川普展現良好互動，根據《日經》的調查顯示，高市早苗內閣的支持率為74％，比石破茂內閣上台時的51％高出20多個百分點，比9月對石破茂內閣實施的最後一次調查上升了37個百分點。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文直言「高市早苗開啟了日本新時代」。

謝金河昨日參加元大證券集團的「解讀日本投資新時代」的論壇，他認為他應該是全球最早看好日本的人！2017年中國正處在盛世時代，那時「厲害我的國」，一帶一路，彎道超車；中國製造2025喊得響徹雲霄，他說台灣和日本會好30年！大家都以為他在開玩笑，相信的人很少。

謝金河回憶，那個時候，日本日經指數大約在15000點上下，從1989年泡沫吹破後，日本呈現半昏迷狀態，連日本人也失去信心。他跟日本朋友說日本經濟會好起來，朋友們都睜大眼睛說：「真的嗎？」一直到2020年巴菲特出手買進日本五大商社股票，很多人才逐漸改變觀念。

謝金河認為，這次高市經過很多波折，終於登上首相位置，川普和高市愈看愈對眼，川普以懷念安倍的舊情，對高市印象加分，這次他和川普共同視察橫須賀那一幕，讓日本舉國都興奮起來，日經指數輕輕鬆飛越50000大關，很多人都在問漲到五萬多點的日股還能投資？

謝金河表示，高市這次有如闖過少林十八銅人陣，從公民黨退出結盟，還有很多親中國會議員運作，高市可以說是一波三折，最後是維新會加盟才過關。日本迎來像小英總統一般的女首相，只有中國一直唱衰，說她一定是短命內閣。

謝金河指出，回頭看，高市在10月6日當選自民黨總裁當天，日本股市已經大漲，這次以軍工股及半導體訴求的供應鏈安全為主軸。昨日川普離開日本，最具代表性的是愛德萬測試，高市當選總裁當天，愛德萬上漲14%，昨日又大漲22%，在美國上市的泰瑞達盤後也大漲20%以上，將帶動台灣的半導體封測產業鏈。

謝金河認為，這次日本誕生兩支奇兵，一個是孫正義的軟體銀行大漲，已經成為日本最大巿值企業。另一個是快閃記憶體的鎧俠從1440漲到10040日圓，漲到讓日本人頭皮發麻。

謝金河表示，川普提供一張空白支票任由高市自己填寫，這是最大後盾，而美、日聯合聲明更是鏗鏘有力，這對亞太區域安全帶來很大安定力量，台灣也成為日美同盟的一環。

另一方面，安倍在2012年上任，日本正面臨嚴重通縮時代，高市將迎來新的通膨時代，高市將開啟一個新時代！

