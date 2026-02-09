日股迎政策順風期 日本ETF與正2策略靈活卡位

2025年10月21日，日本眾議院特別會議上，議員們為新任首相高市早苗（中）鼓掌。美聯社



高市早苗首相領導的執政聯盟在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，政治不確定性大幅消除，加上高市首相積極推動以財政政策轉向、能源自主與科技立國為核心的經濟施政方向，市場多將此政策取向視為日本新版的「早苗經濟學（Sanaenomics）」，為日本經濟與資本市場注入明確方向動能，市場普遍看好日經225指數與東證指數（TOPIX）中長期表現。

市場解讀，日本正由過往漸進式改革，轉向具方向性與執行力的成長型政策週期。政府透過新成立的日本成長戰略本部統籌經濟政策，並藉由成長戰略會議與跨部會工作機制，聚焦 AI、半導體、造船、量子運算、防衛等 17 個戰略重點領域，系統性引導官民資源投入中長期成長產業。

廣告 廣告

日本政策主軸已由短期景氣對策，轉向強化供應鏈韌性與關鍵技術自主，市場普遍預期，此一政策組合將提升企業投資能見度，並促使資本支出決策加速落地。隨政策方向明確化與可預期性提高，日本企業獲利結構有望進一步邁向投資驅動型成長循環，為日股中長期評價提供基本面支撐。

富邦日本經理人謝恩雅表示，在執政聯盟穩定、政策主導權明確的情況下，市場解讀，日本經濟可望出現三項結構性利多：第一，政策效率提升，有助推動能源結構調整與核能相關政策討論，提升製造業用電穩定度與成本可預期性；第二，科技投資紅利加速落地，半導體與 AI 相關補貼政策具延續性，市場預期將帶動日本科技供應鏈升級，並逐步反映於企業獲利；第三，軍民技術融合效應升溫，隨防衛設備出口限制逐步鬆綁，重工、精密機械與高階材料產業的中長期成長動能有望浮現。

在投資策略上，富邦投信指出，面對日本結構性成長契機，投資人可依不同市場情境進行多元配置。富邦日本(本基金採匯率避險) ETF（00645）採匯率避險設計，有助降低日圓短期波動對投資報酬的干擾，適合在日圓走勢不確定、但看好日本股市基本面的投資人，作為核心配置或穩健型資產布局工具。

若投資人風險承受度較高、看好政策利多與企業獲利推升下的波段行情，則可搭配布局富邦日本正2 (本基金採匯率避險) ETF(00640L)，透過槓桿設計放大日股上漲動能，把握政策明朗、資金回流所帶來的指數彈升機會，提升整體投資組合的進攻彈性。

展望 2026 年，在強勢領導與政策方向清晰的帶動下，日本經濟有望邁向全面復甦。富邦投信建議，投資人可依自身風險屬性，靈活運用匯率避險型日本 ETF 與正向槓桿型日本 ETF，兼顧配置與成長機會，在「早苗時代」提前卡位日本長線成長紅利。

更多太報報導

蛇年大盤封關日上漲機率八成！ 抱股過年首選有息收保護的台股ETF

高市行情半導體、軍工五大概念股出列! 這檔ETF狂飆近漲停

高市早苗狂勝「高市交易」升溫! 外資：日股看漲日圓拚守160關口