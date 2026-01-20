日股迎順風 這檔基金今年來勁揚逾一成 績效居冠

〔記者吳滋雅／台北報導〕原本買氣火熱的日本股市，在首相高市早苗宣布提前解散眾議院後氣勢更旺，儘管隨後即遭遇高檔賣壓，但無損於其投資前景。市場專家分析，日股連漲三年後，今年突破新高後繼續上攻的企圖心強，就中長期而言，有效益漸顯的公司治理、擺脫通縮轉而步入通膨等堅實利多加持，可望扮演支撐行情的兩大關鍵力，對台灣投資人來說，此時進場更有望把握到匯率優勢。

資產管理業者觀察，高市內閣上任後加速政策兌現，包括因應通膨與民生壓力，推出高達21.3兆日圓且涵蓋電費、燃氣補貼、育兒家庭現金發放及地方政府補助等的經濟刺激方案，同時計劃設立為期十年基金以強化造船產業、AI、半導體等高科技領域投資，以求穩定物價、促進消費與資本支出，提升國防與外交實力。

此外長時間推進的公司治理改革也漸收成效，例如日本企業加大發放股利、積極進行庫藏股買回，更維持股市熱度，預期在公司治理改革深入各領域大小企業，結構性股東權益報酬率改善，將繼續驅動股市行情。

基金達人指出，隨著日股體質強化，提振內需暨消費和對外出口等產業同步增長，現階段日股基金是最能分享日股題材百花齊放的工具，若是精準抓到箇中亮點，績效更有機會一飛沖天。

比較已核備的25檔境外日本基金，儘管近期頂著日股修正壓力，但今年來不到一個月的時間，平均已有6.69%的漲幅，其中富蘭克林坦伯頓日本基金以10.76%的績效拔得頭籌，且是唯一一檔績效超過一成。而該基金的操盤成績不只反應在短期表現上，像是兩年或三年的中長期報酬率，也各有79.06%、129.67%，均名列第一。

專家解析，富蘭克林坦伯頓日本基金勝出關鍵，在於布局內需與出口產業之間取得平衡，經理團隊在配置中以國內需求為導向的部位包含銀行、具定價權且市佔率持續擴增及國內資本支出週期的受益者；相中可受惠海外需求上升的標的，則嚴選具有結構性成長前景的終端市場，例如半導體、航空航太和國防、運動用品等，其中不乏市佔位居世界前位的企業。

股市走勢顯示，日本再次崛起不再只是口號，理財專家建議，不妨從工業、消費、金融、通訊科技四領域切入、鎖定龍頭標的，將更全貌掌握日本特有的產業品牌競爭力並轉化為實際的獲利機會。

資料來源：理柏資訊，績效原幣計價截至2026/1/18。製表：記者吳滋雅。

