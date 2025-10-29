日股飛過5萬新高點！謝金河揭這「狂股」飆近10倍：漲到日本人頭皮發麻

日本新首相高市早苗甫上任，就與來訪東京的美國總統川普展現良好互動，成功在首戰打出好印象，日股日經指數今（29）日也大漲1088點，來到51307點創下歷史新高。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文直言「高市早苗開啟了日本新時代」。



謝金河表示，他今日參加元大證券集團的「解讀日本投資新時代」的論壇，「我說我應該是全球最早看好日本的人！」2017年中國正處在盛世時代，那時「厲害了我的國」、一帶一路、彎道超車、中國製造2025喊得響徹雲霄，他卻說台灣和日本會好30年，大家都以為他在開玩笑，相信的人很少。



謝金河指出，那時日經指數大約在15000點上下，從1989年泡沫吹破後，日本呈現半昏迷狀態，連日本人也失去信心，他跟日本朋友說「日本經濟會好起來」，他們都睜大眼睛說「真的嗎？」直到2020年巴菲特出手買進日本五大商社股票，很多人才逐漸改變觀念。

謝金河提到，這次高市經過很多波折，終於登上相位，川普和高市愈看愈對眼，川普以懷念安倍的舊情，對高市印象加分，這次她和川普共同視察橫須賀那一幕，讓日本舉國都興奮起來，日經指數輕鬆飛越5萬大關，很多人都在問，漲到5萬多點的日股還能投資？

​​謝金河直言，高市這次有如闖過少林十八銅人陣，從公民黨退出結盟，還有很多親中國會議員運作，可以說是一波三折，最後是日本維新會加盟才過關。日本迎來像小英總統一般的女首相，只有中國一直唱衰，說她一定是短命內閣。



謝金河說，回頭來看，高市在10月6日當選自民黨總裁當天，日本股市已經大漲，這次則是以軍工股及半導體訴求的供應鏈安全為主軸。最具代表性的是愛德萬測試（Advantest），高市當選總裁當天，愛德萬上漲14%，今天川普離開日本又大漲22%；在美國上市的泰瑞達（Teradyne）盤後也大漲20%以上，將帶動台灣的半導體封測產業鏈。

謝金河指出，這次日本誕生兩支奇兵，一個是孫正義的軟體銀行（SoftBank）大漲，已經成為日本最大巿值企業；另一個則是快閃記憶體的鎧俠（KIOXIA）從1440漲到10040日圓，漲到讓日本人頭皮發麻。

謝金河提到，川普提供一張空白支票任由高市自己填寫，這是最大後盾，而美日聯合聲明更是鏗鏘有力，對亞太區域安全帶來很大安定力量，台灣也成為日美同盟的一環。另一方面，安倍在2012年上任，日本正面臨嚴重通縮時代，如今高市迎來新的通膨，將開啟一個新時代！

