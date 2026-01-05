日股2026首日大漲近3％ 法人點名鎖定這些產業佈局

日本股市今天開始2026年的第一個交易日，終場大漲1493點，漲幅2.97％，在亞洲主要股市中僅次於南韓股市的3.4％，也為2026年開出好彩頭。

展望後市，兆豐投信指出，日本雖然為臺灣及全球投資人所熟悉，但其實對日本股市的實際運作仍相當陌生。日本歷經30年停滯後，因工業與科技基礎逐步回升，加上政府積極推動結構性改革，使股市活力顯著提升，近年表現優於歐美，主要來自於企業盈餘穩健成長、外資回流以及企業活化與回購動能。

兆豐投信指出，從日本在半導體、市場結構及國防政策等多面向的產業競爭力來看，市場普遍認為，日本仍是全球重要科技強國之一，並有望持續受惠於良性通膨環境與外資青睞。

兆豐日本優勢多重資產基金基金經理楊寳杉表示，展望2026年，日本股市將因中國資金潮、臺灣半導體產業強勁訂單、有持續發展潛力，另外政策改革有助於提升企業活力與市場透明度，吸引外資回流和促進產業升級。

選股方向，楊寳杉建議關注具備核心技術、產業競爭力及國際戰略地位的企業，特別是半導體、金融與工業重工等領域。整體而言，日股本益比相對較低、性價比相對較高，具有配置優勢。 投資人看好日本市場，建議可以做多元配置，把握長期機會。

國泰日本不動產（009817）基金經理人游凱卉指出，現在即是投資J-REITs（日本不動產投資信託基金）的好時機，日本是觀光大國，人潮帶動商圈租金大漲，疫情過後，除商圈人潮回流，AI、半導體相關產業進駐，也帶動大量的辦公與商用不動產需求，從近期市場資料可看到，東京主要商辦的空置率持續下降、租金則穩定上揚，以日本商業最核心的東京辦公室來看，空置率僅約2%，加上日圓甜甜價，台幣投資力提升，對台幣投資人而言，具有相對進場優勢。

國泰投信指出，從政策面來看，日本法規規定J-REITs必須將至少90%盈餘分配給股東，大幅高於日本企業平均水準(約35%)，種種因素讓日本房地產市場成為外資青睞之處，適合有現金流需求的投資人。

009817為國內首檔聚焦日本REITs題材的ETF，基金之連結標的基金追蹤東証REIT指數，該指數涵蓋在東京證券交易所上市的日本不動產投資信託（J-REITs），掌握核心地段之多類型不動產，如辦公室、物流、零售、住宅、飯店等，兼顧成長潛力與防禦特性，透過009817投資人可省去簽約、換匯、管理等成本，有望追逐更高的投資效率，也不用擔心語言隔閡，錯失獲利契機。

009817發行價10元、1萬元即可入手一張，投資門檻較低，預計1月19至21日展開募集。

