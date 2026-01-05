日股2026：低本益比、高性價比 具配置優勢
【記者柯安聰台北報導】日本雖然為臺灣及全球投資人所熟悉，但其實對日本股市的實際運作仍相當陌生。日本歷經30年停滯後，因工業與科技基礎逐步回升，加上政府積極推動結構性改革，使股市活力顯著提升。日本股市近年表現優於歐美，主要來自於企業盈餘穩健成長、外資回流以及企業活化與回購動能。從日本在半導體、市場結構及國防政策等多面向的產業競爭力來看，市場普遍認為，日本仍是全球重要科技強國之一，並有望持續受惠於良性通膨環境與外資青睞。
總結2025年，日本政策方向，在國家安全、經濟振興與外交升溫三大領域。國防預算逐步提升、經濟政策聚焦AI、國防與重工產業，以及積極推動外交事務，使日本在全球政經格局中地位更為突出。此外，半導體、金融、量子電腦與IP資源等領域具備深厚基礎，核心產業與科技創新具備長期潛力機會。
兆豐日本優勢多重資產基金基金經理楊寳杉表示，展望2026年，日本股市將因中國資金潮、臺灣半導體產業強勁訂單、有持續發展潛力，另外政策改革有助於提升企業活力與市場透明度，吸引外資回流和促進產業升級。選股方向，關注具備核心技術、產業競爭力及國際戰略地位的企業，特別是半導體、金融與工業重工等領域。
楊寳杉強調，但風險也不容忽視，因加強觀察其政策執行力及國際合作進展，才能確保市場是否長期穩健發展；整體而言，日本股市2026年展望，本益比相對較低、性價比相對較高，具有配置優勢。投資人看好日本市場，建議可以做多元配置，把握長期機會。（自立電子報2026/1/5）
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 21
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
化工題材行情旺！「這檔」打入台積電CoWoS供應鏈領「3檔」漲停鎖死 中華化、勝一也吃香
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（5）日台股加權指數在台積電（2330）領頭下，盤中一度飆上30,339.32點，暴漲超過980點。而受惠於盤面行情旺，再加上晶圓...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
投資人無感的3萬點？逾70％個股下跌
費城半導體指數上週五大漲4.01%，台積電（2330）美國ADR飆漲5.17%，換算成台幣台積電已攻上2000元大關，今日台積電跳空大漲，漲幅逾6%，貢獻加權指數漲點逾800點，加權指數一度狂漲近千點，一口氣衝上3萬點大關，再創歷史新高，台積電相關供應鏈股價跟著衝高，但以中小型股為主的櫃買指數卻是開自由時報 ・ 15 小時前 ・ 18
外資狂喊「華邦電、力積電目標價再翻天」！台積電創天價後資金急轉彎？記憶體族群全面暴走
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在上周五（2日）以氣勢如虹之姿迎接開紅盤，加權指數終場大漲386.21點，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高。權王台積...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 7
唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔
台股今（5）日迎來關鍵時刻，在台積電強勢帶動下，加權指數一口氣衝破3萬點整數關卡，寫下歷史新高。台積電股價開盤後迅速走高，最高來到1,695元天價，不僅點燃市場多頭氣氛，也讓不少投資人直呼「真的見證歷史」。對此，財經作家阿格力也在臉書粉專發文，形容這波行情是「媽媽樂等級」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 19
驚人！台股8007億元交易量史上最大 證交稅一天可收22億元
台股今（5）日氣勢如虹，加權指數盤中大漲近千點，最高攻上30,339.32點，一舉改寫歷史新高；終場漲755.23點、收在30105.04點，成交金額達8,007.94億元，創下史上最大量。資深證券分析師呂漢威推估，今日可貢獻的證交稅金額約為19億元。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 89
【Follow 法人】台股破3萬點！外資大砍0050逾5萬張 台積電同步小幅調節
台股今（5）日突破3萬點，收30,105點創歷史新高，成交量放大至7,897億元，法人買盤趨保守，三大法人僅買超31.85億元，外資反手賣超76.43億元。觀察外資買賣超，買超集中在高股息ETF以00919獲逾7萬張，反之外資賣超則以0050大砍5.6萬張，台積電（2330）則同步遭小幅調節逾5千張。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 15
目標價上看1030元！「這檔」卡位台積電2奈米供應鏈 擴產到位出貨動能明顯放大
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導隨著全球人工智慧（AI）基礎建設持續加速，半導體產業再度迎來新一輪成長循環，先進製程與先進封裝被視為未來數年推動特用...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 19 小時前 ・ 29
準到發毛！華爾街「神預測」去年全命中 神人再開金口再點3趨勢
回顧剛剛過去的2025年，全球投資市場上演了一場驚心動魄的財富重分配。標普500指數頂著壓力大漲17%，黃金價格更是狂飆超過60%，讓無數看空的分析師跌破眼鏡。然而，在一片混亂的預測聲浪中，仍有幾位「神準預言家」精準抓到了市場脈動。隨著步入充滿變數的2026年，這些頂尖策略師再度釋出最新的「致富指南」，面對川普關稅、聯準會降息及AI泡沫論等雜音，他們一致認為：機會依然在，但玩法變了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
台股週報／台股指數創高族群卻失衡 老手開始嗅到不安氣氛！
台股上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
開春2天！台股漲755點站上3萬 史上第7大漲點紀錄
2026年開春第2個交易日，台股今（5）早狂飆989點，挑戰史上第2大漲點紀錄，盤中正式突破3萬點大關，改寫台股新里程碑紀錄，市值一天內暴衝了3.2兆元，來到98.8兆元水準。最後台股收漲755. 23點，收在30105點，為台股史上第七大漲點。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 25
台積電美國廠利潤慘縮近8倍！專家這麼看
[NOWnews今日新聞]美國政府持續積極推動半導體產業在本土製造，並要求外企投資布局，台積電也加碼投資在美國建廠，但市場指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣嚴重縮水近八倍。對此，專家分析...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 17
台股衝破3萬點是台積電「一個人的武林」？國安基金操盤手阮清華：退場前不賣股
台股今（5）日盤中一飛沖天，大漲近千點至30,339.32點，首度攻破3萬點整數關卡、再創歷史新高。針對外界高度關注國安基金後續動向，以及今年是否又是台積電「一個人的武林」，國安基金執行秘書、財政部政務次長阮清華回應，希望產業發展可以更平衡，同時國安基金尊重市場機制，不會壓抑台股，在正式退場前也「不會賣股」干預市場走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 42
【Yahoo早盤】歷史新高！台股大漲近千點飆破3萬點大關 分析師呂漢威：量能恐破兆元
美股費城半導體指數勁揚4%，激勵台股今（5）日加權指數上漲429.89點、以29,779.7點開出，在權王台積電（2330）帶頭衝鋒、股價跳空至1,695元新天價之下，盤中指數大漲近千點，最高來到30,339.32點、再寫歷史新高。資深證券分析師呂漢威表示，推估今日成交量能落在9,000億元至1兆元區間，「相當驚人」。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前 ・ 27
申購抽抽樂來囉！3910張中籤現賺10萬 全球載板巨頭啟動增資
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導為償還公司債及充實營運資金，晶圓代工大廠聯電（2303）旗下載板、PCB巨頭欣興（3037），董事會先前決議通過辦理現金增資發...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
這處置股「11天噴漲69.6%」不怕關 南亞科、力積電等5檔記憶體同列18檔注意股
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導證交所上週五（2日）公布18檔注意股。工具機廠恩德（1528）、連接器廠詮欣（6205）、連接器廠鴻碩（3092）從上週五起便打入...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
OpenAI訂單傳鴻海搶下 立訊澄清
大陸精密製造代工龍頭立訊精密去年才喜獲OpenAI首款AI硬體產品訂單，近日傳出後者為降低地緣政治生產風險，讓鴻海成功截胡。對此立訊精密3日晚間緊急澄清，表示其核心業務推進有序，按計畫正常開展，不存在影響正常經營與發展的異常情況，並強調該公司全球化布局可為不同客戶提供穩定且靈活的供貨。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
獨家／美軍押解馬杜洛！周經翔分析師曝背後盤算 台股這3大族群將開飆
美軍對委內瑞拉發動空襲，並押解馬杜洛赴美受審，表面上是對毒梟與獨裁者出手的敘事，但本質更像是一場重塑原油供給版圖的地緣賭局。這次行動確實為華府短線加分，鞏固強勢領導形象，然而在缺乏完整國會授權與國際組織背書下，也留下「合法性不足」的爭議。在全球南方與拉美左派視角中，這場行動並非單純的正義介入。而這場「重油戰爭」對台股，也將帶來新一輪跨產業的重新估價。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3