日股2026：利多護體 這檔日股ETF前景俏

【記者柯安聰台北報導】12月1日日本銀行總裁植田和男在名古屋的演說中釋出迄今最明確的升息訊號，市場對年底升息的預期急劇升溫，引發股債匯市短期震盪。市場對12月18至19日貨幣政策會議升息的機率從58%急升至76%，日本2年期國債殖利率突破1%大關，創下2008年以來新高，日圓匯率急彈至155.2兌1美元，日經225指數一度下跌近千點。野村投信分析指出，升息並非負面衝擊，而是經濟復甦與重返成長軌道的象徵。對長期陷入通縮的日本而言，這是結構性轉折的信號，反映經濟與企業獲利同步擴張，升息可視為正常化的一環，而非打壓景氣的緊縮措施。



野村投信投資策略部主管張繼文分析指出，2025年日本股市具備「雙重利多」：其一是基本面持續改善，名目GDP已回到長期趨勢線之上，企業資本支出占GDP比重超過17%，接近歷史高點；其二是結構性改革深化，公司治理與股東回報政策加速推進，ROE持續提升。這些因素吸引外資大舉湧入，同時新制NISA制度帶動日本民眾投資意願顯著上升，成為繼外資之後另一股推升日股的動力。更重要的是，支撐日股的第一大引擎來自日本新政府明確轉向「成長型」的政策路線。新政府以攻擊型姿態推動擴張性財政政策，逐步帶領日本經濟走向物價與薪資正常化、企業加速投資及生產力改善。財務大臣片山皋月的談話成為觀察政策持續性的核心指標，顯示政策落地的決心。



在企業層面，日本野村資產管理預估，2026年東證EPS年增率可望達12%～15%，背後原因之一是東京證交所推動公司治理改革與「現金餘額修正」政策，要求企業更有效管理手中現金。過去日本企業持有大量現金卻不投資、不發股息，長期遭市場詬病，如今在監管壓力下，企業開始積極行動，透過發放現金股息、回購並註銷庫藏股，提升EPS與股東回報。這些改革紅利正逐步顯現，成為支撐日股的重要力量。



除了現金管理，009812野村日本東證ETF經理人張怡琳分析，2026年日本企業也有望加大資本支出，與首相高市早苗的政策方向一致，進一步推動股市走勢。野村看好營造營建、電氣設備、精密機械以及AI相關題材。日本AI發展路徑不同於美國、德國與中國，更偏向專業化、小型化，主要服務中小企業，預期將帶來新的投資機會。此外，IT服務與銀行業也被視為受惠板塊，因其在支持企業活用現金、提升投資效率上扮演關鍵角色。



在指數投資選擇上，張繼文分析，日經225因出口與科技權重偏高，容易受到美國政策與全球景氣循環牽動；相較之下，009812野村日本東證ETF連結的NEXT FUNDS TOPIX ETF涵蓋超過千檔全市場成分股，產業結構分散，更能反映內需回溫與企業獲利改善。TOPIX修訂第二階段預定於2026年10月實施，推動股東回報提升，成為指數上漲的重要支撐。近期財報顯示許多公司計劃強化股東回報，透過股利發放與庫藏股買回，帳上現金充裕，ROE持續提升，評價面有望長期改善。



展望2026年，張怡琳表示，日本經濟已走出通縮陰影，工資與物價持續上行，企業改革紅利逐步顯現，股利與庫藏股政策積極推進，ROE持續提升。新政府的成長型政策路線、企業治理深化、AI與半導體產業的成長動能，以及TOPIX修訂與新制NISA制度，正共同構築日股的結構性新篇章。（自立電子報2025/12/18）