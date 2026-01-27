日股ETF吸粉破11萬！12檔人氣比一比 賺最多前三名出爐

財經中心／師瑞德報導

日本股市熱潮持續延燒，台灣投資人對日股ETF的熱情更是有增無減。根據最新出爐的受益人數統計資料顯示，截至1月23日為止，國內主要日股ETF的合計受益人數已正式突破11萬人大關，來到111,738人，不僅創下近期新高，更較上月同期顯著成長，顯示在日股頻創新高的帶動下，國內投資人透過ETF佈局日本市場的意願相當強烈。

新兵立大功 00955吸金力道驚人

在一眾日股ETF中，近期掛牌的「新兵」表現尤為搶眼。其中，中信日本半導體（00955）展現強大的吸金能力，受益人數一路飆升，截至1月23日已達到38,216人，單檔ETF就拿下了超過三成的市佔率（34%），榮登日股ETF的人氣王寶座。若觀察其成長軌跡，該檔ETF從去年底的3萬餘人快速攀升，顯示半導體題材結合日本復甦故事，精準打中投資人胃口。

龍頭換人做 00949、00951緊追在後

除了冠軍00955之外，復華日本龍頭（00949）也維持著相當穩健的人氣，以20,920的受益人數、約19%的市佔率位居第二，依然是市場上相當具份量的標的。而台新日本半導體（00951）則以10,523人排名第三，市佔率約9%。值得注意的是，相較於早期的日股ETF如富邦日本（00645）、元大日經225（00661）等，近期推出的新世代日股ETF顯然更受資金青睞，合計受益人數佔比已超過整體市場的六成以上，呈現出明顯的「新舊交替」趨勢。

總人數創新高 整體買氣強強滾

從整體數據來看，日股ETF市場呈現欣欣向榮的景象。合計受益人數從去年12月底的103,093人，在短短不到一個月內就成長至111,738人，單週更是增加了數千人之多。這股「哈日」投資風潮，主要受惠於日本企業治理改革成效顯現，加上半導體產業復興的雙重利多驅動，預期在日股維持多頭格局下，這股投資熱潮短時間內恐難退燒。

日股ETF投資熱潮持續延燒！根據最新統計，國內日股ETF合計受益人數已突破11萬大關，創下歷史新高。其中，中信日本半導體（00955）展現驚人吸金力，以3.8萬受益人、34%市佔率強勢奪冠，復華日本龍頭（00949）緊追在後，顯示半導體與龍頭企業仍是投資人佈局首選。（翻攝自看盤軟體）

