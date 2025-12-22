政治中心／綜合報導

日本自民黨幹事長代行萩生田光一率團訪台，與總統賴清德會面，他提到台灣人最愛國家是日本，近八成日本人也對台灣感到親切，關鍵是疫情時建立的深厚友誼，他也對上週五的北捷襲擊事件表達哀悼，而總統賴清德也感謝日相高市早苗上任後，在國際場合表達對台海和平重視，盼兩國關係持續深化。

接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員訪團，總統賴清德特別感謝，對台灣高度相挺的高市早苗首相。

日自民黨幹事長代行會見賴總統 對北捷不幸事件表達哀悼

總統賴清德接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一訪團。（圖／民視新聞）總統賴清德：「我要代表台灣人民，感謝高市早苗首相上任以來，無論是在美日領袖峰會，日本東協峰會APEC年會，以及各種公開場合都不斷表達，對台海和平穩定的重視，尤其高市內閣上任後，持續獲得日本國民的高度支持。」

台日關係有多緊密，民調會說話，根據日台交流協會最新民調，台灣人最喜愛的國家是日本，而近八成日本人民對台灣也感到親近，萩生田光一認為關鍵是這個。

總統賴清德接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一訪團。（圖／民視新聞）日本自民黨幹事長代行萩生田光一：「其背景是即使是在新冠疫情時期，兩國之間依舊互相幫助，在災難發生時它們可以相互協助，除了讓人感到熱血沸騰的人際交流之外，也對日本政治有期待。」

盼台日關係持續深化，萩生田光一也特別對日前發生的北捷不幸事件，表達哀悼之意。

日本自民黨幹事長代行萩生田光一：「對於前幾日台北發生的隨機襲擊事件，造成不幸傷亡的民眾與家屬，表達慰問與哀悼之意。」

台日持續互動，盼讓史上最佳的雙邊關係再深化。

