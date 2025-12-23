日自民黨幹事長代行萩生田光一訪高 陳其邁：持續深化台日友誼

萩生田光一(左)拜會陳其邁(右)，象徵台日深厚情誼。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一暨八王子市訪問團，今(23)日再度訪問高雄市，除至紅毛港保安堂向日本前首相安倍晉三銅像致意，並拜會高雄市長陳其邁及高雄市議會議長康裕成，就多元議題深入交換意見。訪團成員包括八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一及多位八王子市議員。陳其邁熱烈歡迎萩生田光一繼2023年後再次回訪高雄，並感謝其長期以來對高雄及台灣的支持；高雄與八王子市長年密切互動，也象徵台日之間深厚而穩固的情誼。

廣告 廣告

陳其邁指出，高雄與日本長期維持緊密友好關係，無論在城市治理、教育交流或產業合作等面向皆累積豐厚的互動基礎。感謝安倍晉三及承襲其精神的萩生田，以堅定立場支持台灣，高雄也將持續努力，為區域和平與穩定貢獻心力。陳其邁並特別感謝八王子市多年來對台灣的支持，其中八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一今年不僅捐款70萬日圓予高雄市立圖書館充實館藏，更連續3年採購高雄鳳梨，作為八王子市全市38所國中營養午餐食材，促成雙城持續而具體的交流成果。

康裕成表示，高雄與日本八王子市自2006年締結友好城市以來，雙方情誼深厚、互動密切。她特別感謝黑須隆一長年促成高雄金鑽鳳梨進入日本校園，讓日本青年透過農產交流認識高雄，並感謝萩生田光一長期友台立場，為深化台日關係奠定共同價值基礎。她指出，高雄正積極推動文化、觀光、青年交流與科技創新，期盼未來與日本夥伴持續拓展互訪、藝術及體育等合作，讓台日友誼向下扎根、世代延續。

萩生田光一致詞時表示，此行特別率領八王子市議員團一同來訪，展現對高雄與八王子長年友誼的高度重視。明年適逢高雄與八王子市締結友好城市20週年，雙方將持續透過節慶互訪、教育合作等多元形式，深化城市夥伴關係，並攜手推動日台關係穩健發展。黑須隆一也細數雙城多年來的合作成果，並感謝高雄市政府各局處對八王子交流事務的大力支持。

陳其邁最後再次感謝萩生田及八王子市各界長期相挺台灣，期盼未來持續促進雙方在多元領域的實質合作，也誠摯邀請萩生田、黑須隆一及八王子市議會的好朋友常到訪高雄，親身感受最道地、最熱情的台灣風情。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄時尚大賞揭曉 「TZUNUK」奪金賞抱走35萬元獎金

高市長初選倒數 賴瑞隆偕議長議員啟動站路口衝刺選情

黑須隆一(左)拜會陳其邁(右)。 圖：高雄市行國處/提供

萩生田光一(左)拜會康裕成(右)， 圖：高雄市行國處/提供