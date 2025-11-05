日自衛隊出動 協助秋田縣因應熊害

記者賴韋廷／綜合報導

日本陸上自衛隊與秋田縣政府5日簽署協定，將派遣自衛隊員支援捕熊任務，共同控制當地嚴重的熊害。約10至15名自衛隊員，當日下午已在秋田縣鹿角市展開行動。

日本《讀賣新聞》報導，陸自第9師團長松永康則與秋田縣知事鈴木健太簽署協議，確認自衛隊將協助搬運捕獸籠、協助設置陷阱及運送獵人、搬運及埋葬被撲殺的熊，以及蒐集相關情報。自衛隊根據《自衛隊法》第100條，以「支援民生」名義進行協助，但不會使用武器捕殺熊隻。

廣告 廣告

秋田縣今年熊害嚴重，已有4人因熊襲而喪命，與2016年並列為史上最嚴重；受傷人數則已超過60人，且正以歷年最快速度攀升。秋田縣知事上月28日正式向防衛省請求支援。

自衛隊投入因應熊害的支援工作，但不會動用武器獵捕熊隻。（達志影像／美聯社）