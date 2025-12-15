日自衛隊前統合幕僚長遭制裁！陸外交部轟：與台獨「沆瀣一氣」
獲聘為我行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，今遭大陸宣布制裁，包括凍結其在陸的資產、禁止入境中港澳等，大陸外交部砲轟，岩崎「不思悔改，反而變本加厲，與台獨分裂勢力沆瀣一氣」。
《澎湃新聞網》報導，大陸外交部今舉行記者會，日媒問及，「岩崎茂做了什麽，讓中方對此採取制裁措施」，發言人郭嘉昆做出上述表示。郭嘉昆指出，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。」
他表示，中方堅決反對岩崎茂出任台灣方面所謂「政務顧問」，並多次就此向日方提出嚴正交涉，並對岩崎茂採取反制措施。郭嘉昆說，「岩崎非但不思悔改，反而變本加厲，與台獨分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」
郭嘉昆表示，針對岩崎上述「惡劣行徑」，依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方發布外交部令，公布對其反制措施，「懲戒其同台獨分裂勢力勾連挑釁。」
