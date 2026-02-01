日自衛隊員闖女宿竊衣 自爆「想滿足性慾」 遭目擊抓包

日本一名27歲三等陸曹（等同於下士）涉嫌在3年前侵入女性自衛官宿舍，並竊取4件衣物。（示意圖，非當事人／翻攝自Pexels）





以日本長崎縣佐世保市為據點的陸上自衛隊「水陸機動團」爆出一起男隊員偷竊事件。一名27歲三等陸曹（等同於下士）涉嫌在3年前侵入女性自衛官宿舍並竊取4件衣物，他也在事後坦承，是為了「滿足性慾」才會做出這樣的行為。自衛隊於1月30日時，對他處以停職6個月的懲戒處分。

深夜闖女宿竊衣遭目擊

根據《NHK》、《長崎放送》報導，此起事件發生於2023年4月間，相浦駐屯地指出，這名男隊員在深夜時，侵入駐屯地內的女性自衛官宿舍，並竊取4件共約7000日圓（約1429元新台幣）的衣物，他的惡行恰好被其他隊員目擊，整起事件也隨之曝光。

坦言為「滿足性慾」行竊

在接獲該名三等陸曹曾侵入宿舍的相關線索後，自衛隊也趕緊展開調查，這名男隊員在事後坦承，犯案動機是「為了滿足性慾」，並表示會「深刻反省」。

自衛隊做出停職半年處分

日本自衛隊於1月30日對男隊員做出停職6個月的懲戒處分，這名隊員也表示，將會提出退伍申請。針對隊員遭懲處一事，水陸機動團第1水陸機動連隊長堀田朗伸表示「對於隊員做出這樣的行為與舉動，感到非常遺憾」，並承諾將加強教育，培養道德意識，全力防止類似事件再次發生。

廣告 廣告

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／正中午！ 賊見老闆去買便當 闖警局旁保修廠竊i16

獨家／專偷「經典車」！賊闖警局對面停車場 多名車主受害

大冷天！男闖無人拉麵店偷20支冰棒 店家怒報警

