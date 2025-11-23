日自衛隊「台灣有事奪島3案」？陸專家曝「出動即失敗」關鍵
據陸媒引述日本《東京新聞》報導，早在2021年，自衛隊就制定「台灣有事」時，依託「西南諸島」軍事據點作戰的行動預案。大陸軍事專家分析日方戰力，不但制空權拿不到，遠程火力也擋不住，註定「出動及失敗」。
日本首相高市早苗「台灣有事」論，致中日關係陷入低潮，外界格外關注日本自衛隊在靠近台海島嶼加強軍力部署情況。據《央視新聞》報導，日本陸上自衛隊依託「西南諸島」，針對台海方向，有三套用兵方案。
一是「水陸機動團」實施閃擊戰。作為奪島先頭部隊的「水陸機動團」已經擴編到3000人。陸上自衛隊或許會利用海上自衛隊「大隅」級運輸艦、「日向」級直升機母艦以及「出雲」級輕型航母運載兵力和裝備，使用直升機、「魚鷹」運輸機和氣墊登陸艇快速投送部隊，謀劃快速奪島。
二是陸上自衛隊實施大規模兩栖作戰。陸上自衛隊主導建設的「海上運輸群」，到2027年將配備10艘運輸艦船。日本還計畫在2026財年，整合陸上自衛隊現有作戰力量，組建新的特種作戰旅。組建「海上運輸群」，是為了向西南方向投送精銳力量以及進攻大部隊，並持續實施軍事運輸與補給。
三是導彈火力壓制與封鎖。日本陸上自衛隊裝備的增程型12式反艦導彈、高超聲速導彈，針對西南方向，具備打擊海上移動目標和島嶼兵力的功能，可掩護「水陸機動團」、特種作戰旅去偷襲奪島。
對此，大陸軍事專家魏東旭認為上述三套方案都打不贏解放軍。首先，「制空權拿不到」，航空自衛隊的F-15和F-2較為落後，從美國引進的F-35A數量不足，而且戰力和性能差強人意。面對先進的雙發重型隱身戰機、更先進的雙發中型隱身戰機，航空自衛隊都自身難保，更談不上去掩護海上自衛隊的運兵船隊和「水陸機動團」。
其次「遠程火力擋不住」。魏東旭指出，日本的奪島兵力在集結或運動中，會面臨遠端火箭炮、巡航導彈、高超聲速導彈的聯合打擊甚至是飽和打擊，「註定出動即失敗」。
另《中新社》引述不具名軍事專家表示，2016年至2024年，日本以「西南方向局勢緊張」為由，花費數以兆元計的巨資在西南諸島進行大規模戰備建設，特點是從九州島南部至沖繩群島，以若干重要島嶼為關鍵節點，集合了偵察監視、遠程打擊、防空反導、掃雷反艦等。
