日自衛隊、美軍最大規模統合演習 日「雲龍號」潛艦首泊岩國基地

〔記者陳治程／綜合報導〕日本海上自衛隊近日表示，旗下的蒼龍級柴電潛艦「雲龍號」(SS-502)，27日首度靠泊駐日美軍的岩國基地，進行潛艦後勤補給訓練，據了解，這項課目是日本自衛隊現正進行的聯合演習一環，並藉此強化美、日雙邊的作業互通性與聯戰能量。

海自吳地方總監部28日在官方社群證實，其駐廣島吳基地的蒼龍級柴電潛艦「雲龍號」，27日前往駐日美軍岩國基地，在基地碼頭演練裝備和物資整補；《讀賣新聞》報導，海自吳基地地方總監部幕僚長今野泰樹海將補(少將)表示，本次訓練是自衛隊20至31日舉行的聯合演習一環，約有100名海自隊員參與，在駐日美軍協助下完成。

廣告 廣告

「蒼龍級」為日本海上自衛隊承繼親潮級的現役主力柴電潛艦、全級艦共12艘。本次靠泊岩國基地的「雲龍號」為該級二號艦，該艦標準排水量2950噸，艦艉為X型舵設計，搭載2具柴油主機、4具用於絕氣推進系統(AIP)的史特林發動機，航行速度可達20節(約37公里／時)；該級艦最後兩艘「鳳龍號」(SS-511)、「鬥龍號」(SS-512)則首採鋰電池系統，為「大鯨級」潛艦技術鋪路。

海自吳基地地方總監部幕僚長今野泰樹海將補(少將)表示，本次訓練是自衛隊20至31日舉行的聯合演習一環，約有100名海自隊員參與，且獲得駐日美軍協助，旨在增進海自的後勤補給支援能力；並強調透過舉行類似演訓，將持續精進兩國作業互通性和聯戰能力，並進一步鞏固美日同盟關係。

作為日本自衛隊成立以來最大規模的聯合演習，此次演訓將自20日持續至明(31)日，邀請美國海軍、美軍陸戰隊，澳洲皇家海軍、空軍，加拿大皇家空軍、海軍，以及紐西蘭空軍和法國海軍，共練反潛、反水面、海上補給等一系列課目，提升與盟邦部隊聯戰及作業互通性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-35、F-22魔改成六代機！洛馬自費造原型機 誓言反超NGAD

中國第二架「殲-36」戰機原型機曝光 看起來更扁了！

末日武器！普廷宣布「海神」核魚雷成功測試 能引發「放射性海嘯」

賴總統點將》罕見雙胞胎將軍！胡志華、胡中華相隔4個月都升少將

