日自衛隊：遼寧號在日本附近進行密集起降訓練

日本自衛隊今天(8日)表示，一支靠近日本航行的中國航空母艦打擊群，7日在沖繩群島以東的太平洋海域進行了密集的空中演習。

這次海上演習正值這兩個東亞鄰國之間的緊張關係持續升溫之際，並引發了一連串抗議行動，東京7日指責北京的行為危險。日本表示，遼寧號航母上的戰鬥機，以雷達鎖定了緊急升空追蹤其動向的日本戰機。

以雷達波束照射一架飛機，意味著潛在的攻擊行動，這可能迫使被鎖定的飛機採取規避措施。

日本自衛隊(SDF)表示，遼寧號航母上的飛機在週末期間進行了約100次起降。

廣告 廣告

日本7日召見了中國大使吳江浩，就遼寧艦航母飛機的「危險」和「令人遺憾」的行為提出抗議。

日本內閣官房長官木原稔(Minoru Kihara)今天在一場例行記者會上表示，日本將「冷靜且堅定地應對，並持續監視中國軍隊在我國週邊海域的行動」。

中國駐日大使館在一份聲明中否認了東京方面的說法，稱日本飛機在航空母艦與其3艘護衛的飛彈驅逐艦進行聯合訓練時靠近航母，危及了飛行安全。

該聲明表示：「中方嚴正要求日方停止抹黑污衊，並防止類似事件再次發生。」

木原稔否認了日本飛機危及航空母艦上飛機飛行安全的聲稱。

這起事件是兩國軍方近年來最嚴重的一次衝突，可能加劇兩國之間已經緊張的關係。此前，日本首相高市早苗警告，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。