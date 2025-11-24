日與那國部署防空飛彈！中嗆：挑動軍事對立

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月初在眾議院談及「台灣有事」將引發日本存亡危機事態的相關發言，觸動中國敏感神經。日本防衛大臣小泉進次郎在周末來到沖繩縣軍事基地視察，重申在與那國島地部署飛彈部隊和電子戰部隊的規劃。在東南沿岸部署大量飛彈的中國今日今(24)日再度反擊，反控日本挑動軍事對立。

根據NHK與共同社報導，小泉進次郎周末訪問琉球群島，包含石垣島、宮古島、與那國駐屯地，並強調在台灣東方約110公里的與那國島部署中程地對空飛彈的計畫持續進行當中，未來將部署飛彈部隊以及電子戰部隊。

小泉進次郎強調，計畫部署於與那國駐屯地的部隊，是為了守護島嶼安全，此舉有助降低日本遭受武力攻擊的可能性，那些聲稱會提高地區緊張的說法並不成立。目前正穩步推進準備工作，未來將把具體的時程告知當地居民。

中國外交部今日被問及日本在鄰近台灣琉球群島部署武器時，外交部發言人毛寧反擊，此舉刻意制造地區緊張，挑動軍事對立，再加上日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，這一動向極其危險，需要引起周邊國家及國際社會的高度警惕。

毛寧認為，日本「和平憲法」確立了「專守防衛」原則，但日本近年大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，放寬武器出口限制，謀求發展進攻性武器，圖謀放棄「無核三原則」。

毛寧又批，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰覆燃。中方有決心有能力捍衛國家領土主權。

