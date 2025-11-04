日舞者住信義區飯店遭竊！旅館稱「無偷竊問題」 警方介入了

在IG擁有2.2萬人追蹤的日本舞者「melochin」，上週來台灣表演住進信義區旅館，結果回到房間發現行李全部不見了，事後得知東西是被清潔人員偷的，消息一出，全網炸鍋，直說「丟台灣人臉」，由於涉及嚴重減損台灣治安的國際形象，當事人雖未報案，但警方主動調查，正調閱監視器釐清真相，朝竊盜方向偵辦。

melochin放在飯店的物品全不見。圖／翻攝自melochin＠IG

據了解，melochin是10月31號入住飯店，11月1號出門去參加DJ活動，當天因為東西比較多，他是拖著行李箱出門，不過有不少名牌包、服飾及首飾放在房間裡沒帶走，結果都被偷。

旅館業者稱誤以為要退房，才把東西全收走。圖／台視新聞

對此，旅館業者表示，當天是兩名長期配合的清潔工進去打掃的，他們以為房客要退房了，才把東西收走，只是最後找回的只有一個單肩包跟一支口紅，雖然日本舞者最後與旅館業者達成三萬元和解，但東西就這麼不翼而飛，其中還包括限量品，他還是希望能找回。

警方進一步追查，發現當時進房的兩名清潔工，都是非法外籍移工，人還沒找到。且旅館業者更聲稱沒有偷竊，只是，若東西沒有失竊，那究竟是被放在哪裡？日本舞者來台活動，卻遇上行李離奇失蹤，有損台灣的國際形象。

