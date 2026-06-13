日航又傳空服違規「飲酒瞞報」 政府怒祭嚴重警告

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日本國土交通省針對日航違規飲酒事件，祭出嚴重警告。（示意圖，Pexels）

日本航空再度陷入貪杯隱瞞的誠信風暴，2名日航空服員因涉嫌在執勤前違規飲酒，導致班機延誤逾40分鐘，逼得日本國土交通省於12日震怒祭出嚴重警告，並下達限期改善的最後通牒。

這起重創日航形象的離譜事件發生在今年5／23，2名預計登機執勤的空服員無視「值勤前12小時內禁酒」的民航準則，公然幾杯黃湯下肚，而且肇事者中竟有1名高階主管，該主管為了拖延時間讓體內的酒精退去，硬是把原本出發前就該完成的行前酒測，一路拖到抵達機場才補做，甚至在面對公司內部發起訊問調查時，夥同另1名空服員給出虛假證詞，意圖聯手隱瞞犯行。

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國土交通省的處分報告中毫不留情地揭露，當時同機的其他組員其實早已察覺異狀，並多次出言提醒該主管應依規定接受檢查，然而日航的組織體系卻徹底失能，未能在第一時間掌握狀況並攔截該員，顯示其安全管理系統根本形同具飾。當局對此重話批評，日航並未將安全意識落實到員工身上，下令該公司必須在7／17以前，繳交出具體的防範再犯改善對策。

事實上，日航去年才因國際線機長違規宿醉飲酒，吃過國土交通省的警告處分，如今不到一年又重蹈覆轍。為了平息外界怒火，日航迅速祭出重懲，除將帶頭隱瞞的主管直接開除、另1名員工處以停職外，全公司高達37名的董事也將面臨減薪的連坐處分，日航也發布聲明公開致歉，坦承先前雖已持續推動相關防範，卻仍無法阻止憾事發生，事態極為嚴重。

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