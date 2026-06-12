日航又爆空服員違規飲酒延誤班機 政府祭嚴重警告
（中央社東京12日綜合外電報導）日本航空上月2名空服員因違反內部航空運輸管理規則飲酒，導致航班延誤。對此，日本國土交通省今天對該公司祭出嚴重警告處分。
日本放送協會（NHK）報導，5月23日，兩名原定執飛日本航空（JAL，簡稱日航）由廣島出發、前往羽田班機的空服員，違反了日航內部基於「民用航空法」制定的航空運輸管理規則，在執勤前12小時內飲酒，導致該班機延誤了40多分鐘，其中還包括一名空服員主管。
國土交通省處分書中指出，該主管因為想等待時間流逝、降低酒精濃度數值，而將原應在從住宿處出發前進行的公司內部行前檢查，刻意推遲至抵達機場時才進行；且當事2名空服員在接受公司訊問時，皆作出虛偽陳述。「基於上述事實，可認定其有意隱瞞執勤前一日違反規定飲酒的事實」。
處分書也提到，儘管同行執勤的其他空服員已再三提醒該主管應進行公司內部行前檢查，但公司組織層面卻未能掌握狀況，亦未能迅速判斷該員是否適合執勤，「這表明其安全管理系統並未充分發揮功能」。
國土交通省更在處分書中指出「日航的安全意識至今仍未徹底落實到每位員工身上」，除了於今天祭出嚴重警告處分外，更指示日航在7月17日之前，必須提交具體的再犯預防對策。
日航除了對該主管做出解僱處分、對另一名空服員處以停職處分外，也已決定對全體共37名董事實施減薪處分。
報導補充，日航在去年也曾發生過國際線機長違反內部規定飲酒的事件，當時造成出發航班延誤，同樣遭到國土交通省祭出嚴重警告處分。
日航對此發布聲明表示：「儘管我們先前已因屢次發生飲酒事件，持續推動防範措施，卻依然發生了這樣的事件，我們深感事態嚴重，並致上最深切的歉意。」（編譯：黎婧/核稿：劉淑琴）1150612
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