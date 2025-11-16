日航墾丁馬拉松 3500好手徜徉山海間

記者張翔程／綜合報導

2025日本航空墾丁國際馬拉松昨日在墾丁大灣草坪鳴槍開跑，來自22國、255位外國選手，合計近3500名國內外跑者齊聚國境之南。全馬組由王錦佳以2小時51分35秒封王，許紹程以3小時15分22秒稱后；半馬男子組由顧紘慈以1小時21分10秒奪冠，「高雄鐵人」黃依婷以1小時38分57摘下女子組后冠。

屏東縣交通旅遊處表示，為讓選手提前感受日航墾丁馬拉松的熱情氛圍，15日首度舉辦「賽事前夜祭」，選手齊聚墾丁享用結合在地食材的Buffet，大獎抽不停，在賽前夜就點燃熱血氣氛，選手直呼太超值，明年要再來參加。

以「跑進山海之間」為特色的日航墾丁馬拉松，賽事分為42公里全馬、21公里半馬、12公里挑戰組及4公里體驗組，適合不同程度的跑者與家庭同樂。今年全馬組路線首度延伸至具有奇岩地景的佳樂水風景區，讓選手沿途欣賞壯闊的南國海岸線，不少跑者直呼「看到美景就忘了疲勞」，賽事也展現「身障平權」的精神，視障跑者組一起走出戶外，跑進墾丁、無礙奔馳、勇敢逐夢。

2025日本航空墾丁國際馬拉松於大灣草坪熱情開跑。（屏東縣政府提供）