日航客機降落羽田機場撞軍機釀5死 運輸安全委員會公布最新調查報告

日本羽田機場去年發生飛機碰撞事故，造成5人死亡。日本運輸安全委員會今天（25日）公布最新調查進度，指出將擴大調查範圍，針對海上保安廳飛機誤闖跑道的原因、機組人員勤務與疲勞狀況，以及夜間能見度與疏散引導等面向，進一步釐清事故成因並研擬防範對策。

NHK報導，這起事故發生於去年1月，一架停留在跑道上的海上保安廳飛機，與一架降落中的日本航空客機發生碰撞，造成海上保安官5人死亡、1人重傷，另有5名客機乘客在緊急撤離過程中受傷。事件震驚日本社會，也引發對機場安全與夜間運作的廣泛關注。

運輸安全委員會先前公布的報告指出，海上保安廳飛機在未獲得管制塔明確許可的情況下，卻誤以為已取得進入跑道的指示，是事故的重要因素之一。最新進度報告則進一步揭露，事故發生前，該機機長在短時間內曾執行夜間勤務，委員會因此將機長的疲勞程度、勞務管理與勤務安排納入新的調查項目，分析是否對判斷造成影響。

此外，由於事故發生於夜間，客機直到碰撞前一刻仍未察覺跑道上有其他飛機停留。對此，委員會今年3月在中部機場進行實地驗證，重現與羽田事故相近的跑道與燈光配置，檢視駕駛艙視角下的可視狀況。調查顯示，在無月光的情況下，海上保安廳飛機的防撞燈與跑道燈光顏色相近，從空中看來容易與跑道中央燈列重疊，增加辨識難度。

為進一步分析，委員會也測試若將防撞燈改為紅色時的可視效果，並持續進行數據比對，評估是否有改善夜間辨識的可能。旅客疏散方面，報告也指出，事故後客機廣播系統未能啟動，機組人員改以手持擴音器引導乘客撤離，但在火災與噪音環境下，部分人員認為效果有限而停止使用，導致部分乘客未即時接收到指示。

委員會已於今年5月利用同型客機進行實驗，測試擴音器在不同位置的音量與實際聽覺效果，作為檢討疏散指引方式的重要依據。運輸安全委員會表示，將綜合飛航操作、燈光設計、人員管理與疏散引導等多項驗證結果，持續推進事故原因調查，並研擬降低傷害與避免類似事故再發生的具體對策。

