日航班機遇亂流！空服員摔傷右腳骨折…定調「航空事故」 日本運安會展開調查

日本航空一架從美國舊金山飛往東京成田機場的班機，22日在太平洋上空遭遇強烈亂流，導致一名空服員跌倒右腳骨折。日本國土交通省航空局已將此事件認定為「航空事故」，並由運輸安全委員會派員展開調查。

根據TBS電視、朝日電視與Aviation Wire報導，事故涉事班機為編號JL57的波音787-9型飛機，事發時間地點為日本時間22日下午1時30分，堪察加半島南方約1190公里的太平洋上空，飛行高度約1萬1600公尺。

據悉，當時安全帶指示燈已亮起，該名空服員正執行洗手間安全檢查，準備返回座位時因突如其來的劇烈搖晃失去平衡，摔倒造成右腳骨折。

該班機上共載有185名乘客與13名機組人員，其中包含3名飛行員及10名空服員，總計198人。除該名受傷空服員外，其他乘客與機組人員均安然無恙。班機在事件發生約3小時後安全降落成田機場。

由於事故造成機組人員重傷，日本國土交通省航空局依規定將其列為航空事故，運輸安全委員會表示將派遣事故調查官，釐清事件原因。

