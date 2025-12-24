日航舊金山飛往日本班機遇亂流 一空服員摔倒骨折

日航一架編號「JL57」的波音787-9型客機，在從美國舊金山飛往東京途中，突然遭遇亂流，造成一空服員跌倒骨折。（示意圖，非當事班機）

日本媒體報導，日本航空22日，一架美國舊金山飛往東京成田機場的班機，在飛行途中遭遇亂流，一名空服員在機體搖晃時跌倒，造成右腳骨折。日本「運輸安全委員會」表示，將把此事視為「航空事故」，並指派事故調查官調查事故原因。（葉柏毅報導）

報導說，這起飛安事件，發生在日本時間22日下午約1點30分，地點在堪察加半島南方約1190公里的太平洋上空，高度約1萬1600公尺，涉事班機為日航編號「JL57」的波音787-9型飛機。

廣告 廣告

根據報導，JL57班機的安全帶指示燈當時已經亮起，一名空服員正在進行洗手間的安全確認作業，在準備返回座位時，因為突如其來的搖晃，失去平衡而跌倒，導致右腳骨折。

據瞭解，這架班機總共搭載185名乘客及13名機組人員，總計乘員198人，除了骨折的空服員之外，其他機組人員與乘客均未受傷。班機在飛行約3小時之後，安全降落日本成田機場，由於事故造成人員受傷，日本國土交通省航空局已經依法將此事認定為航空事故。日本運輸安全委員會也表示，將派遣事故調查官調查事故原因。