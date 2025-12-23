日航舊金山飛成田遇亂流 空服員重摔腳骨折！運安會要查了

日本航空一架從舊金山飛往東京的班機，因遇到亂流導致一名在安全檢查的空服員不慎重摔，導致其右腳骨折、嚴重受傷。（翻攝自臉書@Japan Airlines）

日本航空一架從舊金山飛往東京的班機，因遇到亂流導致一名在安全檢查的空服員不慎重摔，導致其右腳骨折、嚴重受傷。國土交通省於今日將此事件認定為航空事故，並由運輸安全委員會展開原因調查。

綜合《讀賣新聞》等日媒報導，日本航空一架從舊金山飛往成田的航班JAL 57，今（22日）13時30分左右，在距離北海道釧路機場東方約1,600公里的空域飛行時，突遭遇亂流導致機體劇烈搖晃，1名女性空服員不慎跌倒，導致其右腳骨折、傷勢嚴重。

廣告 廣告

當時值飛班機為波音787-9型，機上共198名乘員與乘客。國土交通省與日本航空說明，事發當時正亮著繫緊安全帶指示燈，而該名空服員正在進行廁所的安全確認，事故中並沒有乘客受傷，推測可能是受到亂流影響才會造成空服員跌倒。

該航班於日本時間22日6時起飛，並於當日17時許順利降落在成田機場。國土交通省於今日將此事件認定為航空事故，並由運輸安全委員會展開原因調查。

更多鏡週刊報導

只因「空服員大遲到」乘客氣炸了 大韓航空班機1個月2次延誤

夏威夷航空起飛3小時折返羽田機場 2日人疑因安全帶爆口角

桃機驚見「兩飛機頭對頭」疑滑錯道 香港航空回應了