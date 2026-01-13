日花閃爍緊急加印 作家温若喬盼美麗台語廣流傳

（中央社記者邱祖胤台北13日電）台語詩集「日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩」上市不到2天就緊急加印，讓台語文愛好者感到振奮，作者温若喬盼更多人認識這些美麗的字句，而且學習無障礙。

温若喬是8年級生，30歲未滿，大學時代在網路IG（Instagram）創建「學台語 ohtaigi」平台，介紹台語文相關內容，目前累積13萬粉絲；2025年開始在Threads上分享美麗台語詞彙，吸引近6萬人關注。

作家、台語文達人鄭順聰表示，現在的年輕人最厲害的就是經營社群媒體，又擅長以短影音的方式呈現，加上不論是文字、圖像、聲音的美感十分飽滿，簡捷而「媠氣」，很能觸動現代人的心。

鄭順聰表示，「日花閃爍」從「台日大詞典」取材，很多人才發現，原來100年前的台灣人就在使用這麼美的詞語，如書名「日花」一詞，「指陽光穿過雲間或葉縫、於地面等處形成碎花般的光影」。

温若喬接受中央社記者電話訪問表示，雖然自己的祖父母及父母都說台語，但他們很少跟她說台語，直到她讀國中時，因為本身對語言的興趣，開始認真想要把台語學好，「那時就像學外語的過程，從單字學起，然後回到家裡再跟阿媽練習」，大二時索性自己在網路IG創建平台。

温若喬進一步指出，網路上台語文資訊的傳播比較不容易，如果讓人看不懂或沒有興趣就可能直接被滑掉，她思考怎樣可以讓人第一眼就能停留下來，因此她不只分享美麗的字句，也將自己的聲音錄下來，讓大家可以學習，「希望看到的人不要覺得很困難，進而願意學習」。

時報出版第一編輯部副總編輯羅珊珊接受中央社電話訪問表示，她本身不是台語母語者，但平常會跟朋友說台語、學台語，去年發現「學台語 ohtaigi」這個網站，引起她的興趣，於是找到温若喬，和她談出書的可能。

「她很有想法，想把這些內容重新整理，做成有點像詞典，但是又有詩句的形式」，後來便將出版計畫定位為「台語詩集」，「但又跟詩集不一樣，它適合拿來學習台語，甚至親子共學都可以」。

温若喬說，她希望這個平台可以觸及更多人，「只要是對這個語言有興趣，或者保持開放態度的人，都歡迎一起把台語文學回來！」（編輯：李亨山）1150113