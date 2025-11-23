日英相首次會晤 續開發6代戰機

記者潘紀加／綜合報導

日本首相高市早苗與英國首相施凱爾，22日在「20國集團」（G20）峰會場邊首次會晤，討論「全球空戰計畫」（GCAP）進程，並就國際局勢交換意見，宣示持續深化安全合作關係，維繫區域與全球穩定。

宣示持續深化安全合作

高市早苗與施凱爾於22日南非G20峰會期間，舉行約20分鐘會談，施凱爾首先祝賀高市就任日本首相，高市對此表示感謝，強調日英同為「7大工業國集團」（G7）成員，也是美國重要區域盟友，矢言擴大在各領域的雙邊與多邊合作關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，實現自由開放印太願景。

2人提及英軍航艦打擊群（CSG25）今年夏季訪日，有助促進日英安全合作，並同意繼續推進英日義GCAP計畫，聯手打造先進第6代戰機，同時計畫拓展在經濟等其他領域的合作關係，也就東亞局勢等國際事務交換意見，未來將密切合作，攜手應對各式挑戰。

此前日本防衛省證實，防衛副大臣若林洋平4日出席義大利駐日大使舉辦的活動，會晤義國代表，商討英日義GCAP計畫，也與多國大使交流，磋商防務合作，展現日本致力與擁有共同核心價值的戰略夥伴，持續深化合作決心。

高市（右）與施凱爾在G20場邊首次會晤，討論英日義GCAP計畫進程。（達志影像／美聯社）

日義代表日前會晤，磋商防務合作。（取自日本防衛省網站）