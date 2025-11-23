日英「警戒島嶼」聯演 攜手捍衛和平
記者廖子杰／綜合報導
《英國國防期刊》20日報導，英國陸軍與日本陸上自衛隊（簡稱陸自），在北海道地區舉行年度「警戒島嶼」（Vigilant Isles）聯合演訓，雙方透過一系列演訓課目，持續增進作業互通性和聯戰能力，展現共同捍衛印太安全穩定的承諾。
報導指出，包含陸自第1空挺團（傘兵旅）和英軍第16空中突擊旅在內等數百名官兵與自衛隊員，自5日起在位於北海道的訓練場，展開為期13天的「警戒島嶼」聯演，於18日圓滿落幕。
期間雙方除舉行指參作業協調、任務規劃、直升機空中突擊、無人機偵蒐等各式課目演訓，參演部隊也在16至18日進行野外訓練，搭乘航空自衛隊C-2運輸機，以跳傘方式進入目標區，模擬執行離島防衛作戰，藉此精進作業互通性和聯戰能量。法國、德國、義大利和波蘭軍方也派員赴現場觀摩、交流。
日本防衛省表示，「警戒島嶼」聯演不僅是日英《相互准入協定》（RAA）機制，與緊密戰略夥伴關係的具體展現，也盼藉此進一步加強和包含英方在內，擁有共同價值觀的歐洲國家之間聯繫，並強調未來會持續和國際盟友攜手合作，為落實自由開放印太地區願景貢獻心力。
雙方參演人員從空自C-2運輸機躍出，執行跳傘訓練。（取自日本防衛省「X」）
法德等多個歐洲盟邦也派代表赴演習現場觀摩。（取自日本防衛省「X」）
