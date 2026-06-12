日華墾更名「日台友好議員聯盟」 賴清德感謝為台發聲

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總統賴清德表示，「『日華懇』成立53年來，一直是促進台日友好強而有力的發電機，不斷推動台日關係穩健前進。」

特別為日本國會最大的跨黨派友台團體日華議員懇談會年度總會錄製致詞影片，總統賴清德感謝日華懇總是積極為台灣發聲、深化台日情誼；而同一天日華懇也正式更名為日本台灣友好議員聯盟，包括駐日代表李逸洋、總統府發言人郭雅慧都受邀到場見證。

會長古屋圭司PO文指出，日本政府對台交流機構在2017年就更名為日本台灣交流協會，日華懇數年前就已考慮改名，經過慎重研議後，認為首相高市早苗任內是最佳時機。如今順利通過，未來會和321位國會議員成員，繼續促進台日經濟安保合作等交流。

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另外會中也把推動修正日本教科書中，可能讓學生誤認台灣屬於中國領土的表述，列為年度重點事項。

日本台灣後援會名譽顧問陳文甲對此分析，「這是一個政治意涵的提升，代表日本更加重視跟台灣的一個合作。長期以來對日華懇的部分，其實大家有時候會比較混淆，此時此刻能夠把這個名字改過來，那當然以後對台灣的一個支持，更加有名義跟名分。」

學者分析，台日斷交後成立的日華懇代表的是中華民國，反映當時日本對台灣的理解；但現在日本政壇與社會，都更傾向直接稱呼台灣，凸顯從前日相安倍晉三提出台灣有事之後，日本對台定位的明顯轉變。