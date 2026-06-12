日華懇更名「日台友好議員聯盟」 會長古屋圭司重申挺台立場

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日台友好議員聯盟會長古屋圭司宣布，「我們改名為日本台灣友好議員聯盟。」

日本國會議員齊聚一堂，在熱烈掌聲之下，跨黨派友台議員聯盟「日華懇」會長古屋圭司，親自宣布正式改名。

公視國際記者施勗皓在現場指出，「日華議員懇談會在6月11日正式改名為日台友好議員聯盟，人數突破300人，成為日本國會當中跨黨派最大規模的議員聯盟。」

日台友好議員聯盟會長古屋圭司說明，「我們一直在找時間要變更日華議員懇談會的名稱，在高市政權上路後，我們覺得現在就是機會。高市首相在成為首相之前，本來就是日華議員懇談會的幹部，她也曾和時任總統蔡英文進行過視訊會談。」

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日華議員懇談會是台日斷交後，53年前由自民黨議員組成，後來經歷跨黨派改組，規模逐漸擴大，包括現任官房長官木原稔、前首相安倍晉三等，都曾擔任重要幹部。

日台友好議員聯盟幹事長萩生田光一說道，「前首相安倍晉三，一隻手拿著台灣鳳梨，臉上嶄露笑容，在X上向全世界宣傳。」

除了鳳梨出口，日本送台灣新冠疫苗、支持台灣加入國際組織、派遣國慶訪團，還有把旅日台灣人的戶籍國籍欄由中國改為台灣等等，在沒有邦交的情況下，透過國會層級推動台日關係，總統賴清德特地錄影表達感謝。

總統賴清德表示，「日華懇成立53年來，一直是促進台日友好強而有力的發電機，不斷推動台日關係穩健前進。」

總統府發言人郭雅慧、駐日大使李逸洋也現身致詞。而身為會長的古屋圭司，雖然今（2026）年3月曾遭到中國制裁，但他完全不在意，並再度重申立場。

古屋圭司強調，「日本政府已經在近10年前，改為日台交流協會的名稱了。另外台灣方面也把亞東關係協會的名稱，改為台灣日本交流協會。我們當然也配合這個，把日華議員懇談會改為日本台灣友好議員聯盟，這是非常理所當然的，我們也非常細心因應。」

此外，會中還通過將推動台日雙方假訊息防治工作，以及修正日本教科書中對台灣的描述等等。看看現場從執政黨到在野黨議員，不分色彩親自出席，目前「日台議聯」成員達到321人創下新高，等於近半數國會議員都已加入，成為日本挺台最強的一股力量。

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