日菲啟動經濟海域談判 林佳龍指「不涉台灣權益」：勿落入中國認知戰

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外交部長林佳龍表示，日菲海洋邊界談判不涉及台灣主權及海洋權益。張綵茜攝



日本與菲律賓啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，引發外界關注是否影響台灣海洋權益。外交部長林佳龍今（6/10）強調，相關談判不涉及台灣主權與管轄權，政府已與日、菲雙方保持密切溝通；對於中國藉機操作「主權受損」等論述，林佳龍則批評中共企圖透過認知作戰及擴張行動改變現狀，呼籲國際社會共同遏止其軍事擴張。

日本與菲律賓近日宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界劃界談判，由於劃界海域範圍與台灣經濟海域高度重疊，引起關注。

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立法院外交及國防委員會第21次審查會議今（6/10）召開，外交部長林佳龍受訪時指出，台灣與日本、菲律賓均維持良好溝通，且台日之間已簽署漁業協議，菲律賓方面也事前向台灣表達相關立場，因此政府對於漁權及海洋權益保障具有充分掌握。

至於台灣是否將進一步向日本交涉，林佳龍說明，台日雙方始終保持密切溝通與協調；此次談判是菲律賓首次就經濟海域相關議題與日本展開協商，日方事前已向台灣說明相關情況，菲律賓方面也表達不涉及台灣權益的立場，因此目前並非台日漁權協議爭議問題。

此外，針對中國藉機透過變造圖資及散布錯假訊息，操作「日菲瓜分台灣海域」及「台灣主權受損」等論述，林佳龍說，面對中共持續擴張，台灣將與理念相近國家深化合作，共同因應區域安全挑戰。他呼籲國際社會，共同遏止中共軍事擴張，從第一島鏈向外延伸至第二島鏈的影響力擴張趨勢。

林佳龍強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共無權介入涉及台灣東部海域、主權及海洋權益的相關事務。他指出，中共近年持續透過所謂執法行動擴張影響力，甚至有執法過當之虞，其目標不僅是破壞現狀，更企圖透過實際行動塑造新的現狀。

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