日菲啟動EEZ劃界談判！林佳龍曝「不影響台權益」：別落入中共認知作戰

記者詹宜庭／台北報導

林佳龍回應日本與菲律賓近期啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判（資料圖／記者詹宜庭攝影）

日本與菲律賓近期啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，引發外界憂心台灣東部海域及漁民權益可能受到影響。對此，外交部長林佳龍今（10日）表示，有部分是基於對事實掌握不足所產生的誤解。外交部必須再次強調，這次談判涉及的是專屬經濟海域與漁業權益等問題，並非涉及台灣的主權與管轄權，希望大家不要落入中共藉由所謂「執法擴權」所建構的敘事框架，不論是我國主權、漁權、漁民作業權益，都會得到確保。

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針對日本與菲律賓正在進行經濟海域（EEZ）劃界談判，是否會影響我國海域權益？林佳龍受訪表示，針對日菲兩國政府啟動有關專屬經濟海域（EEZ）的談判，雙方都已明確表示，相關協商不涉及第三方依國際法所享有的權利。台灣與日菲之間也都有簽署漁業協議，他們也有知會台灣。這部分政府立場非常清楚，不論是我國主權、漁權、漁民作業權益，都會得到確保。

林佳龍指出，在這個過程中也清楚看到，中共假借所謂「執法」行擴張之實，「我們要再次申明，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共無權介入有關台灣東部海域，不論是涉及台灣主權或管轄權的事務」。中共的擴張已經不只造成破壞現狀，更企圖透過持續作為來塑造新的常態。中共才是破壞現狀的問題製造者，台灣也會與理念相近國家共同因應，也呼籲國際社會共同阻止中共軍事擴張，從台海、第一島鏈，甚至延伸到第二島鏈與太平洋地區。

至於國內部分輿論，林佳龍說，有部分是基於對事實掌握不足所產生的誤解。外交部必須再次強調，這次談判涉及的是專屬經濟海域與漁業權益等問題，並非涉及台灣的主權與管轄權。日方與菲律賓政府都已表示，不會影響台灣依國際法所享有的權利，也希望大家不要落入中共藉由所謂「執法擴權」所建構的敘事框架，避免流於中共認知作戰的一部分。

另對媒體追問，外交部是否會與日本及菲律賓展開正式交涉？林佳龍則表示，「我們與日菲都持續保持溝通與協調」，這不只是因為雙方已簽有漁業協議，日方對我方立場也有充分理解；菲律賓方面也表示，這次是與日本就專屬經濟海域相關事項進行協商，並不涉及台灣。

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