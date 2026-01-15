日菲外長簽署協議 雙方部隊能互供糧食與燃料

（中央社馬尼拉15日綜合外電報導）日本外務大臣茂木敏充今天與菲律賓外交部長拉薩洛在馬尼拉舉行會談，意有所指地反對中國「在東海與南海等區域，試圖片面改變現狀」，並確認雙方將加強國防領域合作。

綜合日本放送協會（NHK）與日本電視台（Nippon TV）報導，雙方也在會中再度確認包含美國在內，三方合作的重要性。日本與菲律賓都是美國的盟友。

茂木與拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）這次會談，也簽署雙方部隊能互相供應糧食與燃料等物資的「物品勞務相互提供協定」（ACSA），以及活用日本政府援助對象國家建置防衛基礎設施框架「政府安全保障能力強化支援」（OSA），協助菲律賓海軍打造收納海洋巡邏氣艇的設施等。

這次建設氣艇收納設施屬於日本無償支援，相關費用為9億日圓（約新台幣1.8億元）。

茂木與今年為東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國菲律賓共同強調，「為了實現自由且開放的印度太平洋，將深化關係」。

在這場日菲外長會議前，茂木昨晚也與菲律賓負責貿易與產業政策的官員交換意見，且呼籲在重要礦物與強化半導體供應鏈等領域深化合作。

而茂木這次訪問馬尼拉，也代表他這次出訪邁入尾聲。他從本月10日起出國訪問，依序走訪以色列、巴勒斯坦自治區、卡達、菲律賓。

茂木首站先到以色列會見以國外交部長薩爾（Gideon Saar），要求確實執行巴勒斯坦自治區的加薩地區相關和平計畫，同時傳達日本將在重建加薩的議題上，扮演積極角色。

之後，他前往約旦河西岸的雷馬拉（Ramallah），與巴勒斯自治政府總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）會晤，說明日本的立場是支持「兩國方案」，同時也敦促巴勒斯坦自治政府確實執行改革。

接著，茂木在卡達會見卡達外交部長，表達日本將積極參與中東和平與穩定，包括協助重建巴勒斯坦的加薩地區。雙方也同意加強兩國合作。（編譯：楊惟敬）1150115