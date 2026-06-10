勿讓中共有介入空間 學者籲速與日菲展開海域劃界複邊談判

日菲海域劃界談判爭議持續擴大，為反制日菲的行動，中共日前大動作宣布在台灣島東部海域展開「海上交通專項執法行動」，並首度動用隸屬於交通運輸部的「海事」部門，引發關注。學者分析，為避免中國此舉成為長期性的行動，在國際法上造成混淆，政府必須要更積極快速地與日菲展開「複邊談判」，以確保台灣在此海域的各項權利，絕不能讓中國有介入奪取的空間。

日菲海域劃界談判爭議白熱化 中國首次啟動海事系統反制

日菲日前正式啟動海域劃界談判，由於事涉台灣專屬經濟海域(EEZ)，引發爭議，卻沒想到中國反而不斷加大反制日菲的力度，繼中國海警「岱山艦」編隊在台灣東部海域展開執法巡查後，中國交通運輸部也組織海事系統，派出4艘大型海事與救助公務船前往爭議海域執行海上交通專項行動，都讓整起事件持續白熱化。

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學者籲政府應加速與日菲進行複邊談判

對此，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，儘管台灣海巡單位已在第一時間針對中國海警或公務船進行監控與隔海喊話，甚至執行驅離動作，但中方的騷擾仍具實質衝擊。

他認為，短期來看，雖然海域遼闊，但如果中方船隻數量增加，難免有「漏網之魚」，導致台灣漁船在作業過程中遭到騷擾、檢查。更令他担心的是，一旦此「專項行動」常態化，演變成中長期計畫，除了將對台灣海巡形成巨大的資源壓力，增加漁民作業的不確定性與心理衝擊外，更可能因為中共透過在「台灣東部海域」執法，向國際社會釋放錯誤訊息，在國際法上造成外界混淆。因此，他呼籲政府應更積極快速地和日菲展開「複邊談判」，絕不能讓中國有介入的空間，以確保台灣在此海域應有的各項權利。

他說：『對於日菲EEZ，中國採取的這種做法，可能會造成在國際法上面進一步混淆的時候，我們是不是要有更積極、更快速的做法，跟日本跟菲律賓，不管是三邊或者是我們叫複邊的，就是臺菲、臺日這樣的複邊談判，來進行溝通，確保在這塊海域上面相關的經濟漁權，然後還有司法權利，臺灣其實是應該有參與的管轄權跟主權能力，不要讓中國有這個機會去奪取這個真空，這個可能是我們政府也要去小心跟關注的部分。』

避免中國介入 日台菲官方三邊談判機率小

但王智盛也進一步分析，為了避免讓中國有介入的藉口，日本應該會採取相對謹慎的態度，所以日菲台要三邊官方正式坐上談判桌的「可能性較低」，因此現在只有透過台日、台菲現有的漁業協定或非官方、準官方管道，進行更綿密的協商，恐怕才是上上之策。

防堵中國第一島鏈擴張野心 日菲海域談判有美國支持

然而，日菲為何此時要啟動海域劃界談判，引發如此大的爭議？王智盛認為，這和日菲兩國在過去兩三年間，分別在東海、南海與巴士海峽周邊飽受中國海軍、海警及灰色地帶船隻的騷擾有關，又剛好碰上了菲國總統小馬可仕和日本首相高市早苗的抗中立場一致，才會一拍即合，決定先發制人。

但王智盛認為，更重要的還是這計畫背後有美國的支持，目標無非就是美日菲要共同防堵中國在第一島鏈向外擴張的野心。

他說：『我認為美方在這個部分一定是支持的，只是說這個支持可能是作為背後的一個支持者，而不是站在第一線，因為畢竟你說經濟海域或這些東西，美方的參與畢竟不可能太顯眼，但是可以想像美方在這部分 一定是強烈的支持，這樣所連結起來的更後面的深層意涵，就是要進一步防堵中國未來在第一島鏈上面的擴張，我覺得那是根本的原因。』

日本成中國東北亞眼中釘 中日未來可能一戰

只是眼看此一爭議持續擴大，短期內難以落幕，政大外交系教授劉德海就認為，中共勢必會加強打壓力度，但對象可能不是台灣，而是劍指日本，他甚至預測中日未來有可能一戰。

劉德海說：『他的目的不是要打台灣或是嚇台灣，他的目的是針對日本來的，因為我剛剛講到，對中國來講，現在東北亞戰略裡面最大的敵人不是美國，是日本。中美有可能不會發生戰爭，但是中日或者是日俄是有可能會發生戰爭的。所以說現在日本已經把自己成為中、俄、朝共同的敵人了，所以說中國調整了它的路線。』

無論如何，隨著中共海事部門的觸手正逐步延伸至台灣東部沿海，王智盛提醒政府除了應對眼前的專項行動，更須在國際法律戰與區域合作上採取更積極的作為，才能確保台灣在東部經濟海域的參與權與管轄主權不被剝蝕。