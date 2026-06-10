日菲海域談判陸出手「一股風在形成」 吳子嘉預言綠選情恐「天崩地裂」

不甩日菲私相授受，大陸宣示主權，啟動「台灣島東部海域海上交通專項執法行動」。（示意圖／中新社）

日、菲近日宣稱啟動海域劃界談判，事涉台灣東部海域主權與漁權，外交部長林佳龍今（10）日受訪再度重申，日、菲政府均已表明相關談判不涉及第三方權益，台灣的主權、漁權及海洋權益都將獲得確保。對此，資深媒體人吳子嘉指出，現在中國海警船進入東部海域，日菲因美國沒有出手現在都開始不講話，他認為「有一股風在形成當中」；9月要是習近平順利訪美，中美出招撼動台獨基本盤的話，民進黨的基本票源會受結構性影響，「那才是天崩地裂的大事情！」

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吳子嘉昨（9）日在網路節目《2026大車拚》中指出，如果9月24日習近平的（訪美）行程成行的話，台灣國內的年底選舉是會受到國際大的氛圍影響。他感覺那個「風」其實還沒有吹起來，但那個「風」在開始形成中。

吳子嘉舉例近來日菲啟動海域劃界談判，搞到台灣完全被邊緣化，結果想不到中共的海警船進來了，這叫「螳螂捕蟬，黃雀在後」，變成中共的海警船進來了。這代表什麼意思？他說很簡單：第一，中共採用灰色作戰策略，它不屬於軍事作為，屬於警察作為。第二，這代表中美關係現在非常良好，美國不願意在這種事情上得罪中國。在中美關係良好情況下，日、菲兩國通通受到影響，因為美國沒有出手保護，他們現在都開始不講話。

吳子嘉分析，9月24日習近平要回訪美國這件事，他認為目前北京還沒有完全答應，北京表達「我需要你（美方）創造良好的條件，讓習近平順利到華府去訪問。」這就代表如果說中美之間有做出更大的妥協或是關係更良好的話，簡單就是一句：美國跟大陸關係如果好的話，美國對台灣就會不好。美國對台灣不好的話，首當其衝的就是賴清德。因為台美關係不好，美國就會限制或是否定你的台獨。這種情況下，我們看到賴清德執政兩年的民調，在高屏和雲嘉南，不滿意度從兩年前的25%都提高到將近5成了，非常大幅度的成長，他在南部的基本盤其實是被撼動的、脆弱不穩定的。

吳子嘉直言，在這種情況之下，如果這個風吹起來的話，9月份習近平跑到美國去，一定會談台灣問題，談台灣問題是談50年後的台灣嗎？當然不是啊，他給你兩天就搞垮對不對？他認為中美9月份會出招，這個出招你就可以看到台灣政府非常脆弱，「如果今天台獨的基本盤被撼動，那他（賴政府）的基本的票源會受到結構性的影響，那才是天崩地裂的大事情！」

他認為，不要說現在差6%（高雄賴瑞隆、柯志恩選情），啪一下就出來一個很可怕的一個撼動。所以結構性的改變會影響選票，他認為「民進黨還沒有人注意到這個事情，這比較可怕。」

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