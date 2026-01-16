日菲簽3協議 深化後勤支援、安保合作

記者廖子杰／綜合報導

日本外務大臣茂木敏充與菲律賓外交部長拉薩洛，15日在菲國首都馬尼拉會談，檢視兩國「加強版戰略夥伴關係」發展，並簽署《物品勞務相互提供協定》（ACSA）等3項協議，持續深化安保等領域合作。

拉薩洛在開幕致詞時表示，2026年為日菲邦交正常化70週年，盼兩國繼續「增強安全合作並推進人員交流」；茂木敏充則說，在全球安全環境日益嚴峻的背景下，實現基於規則與法治的「自由開放印太」（FOIP）構想愈發重要，強調菲律賓是不可或缺的重要區域盟友。

2人並簽署日菲ACSA、「政府安全保障能力強化支援」（OSA）框架換文，以及菲國南部離島寬頻網路援助事宜換文等3項協議，確保雙方部隊擴大交流，相互提供糧食、燃料等後勤支援物資，且深化在關鍵礦物、半導體供應鏈等經濟安保領域的合作關係。

茂木敏充也承諾，日方將活用OSA機制，助菲國打造海洋巡邏快艇駐地等基礎設施，持續提升軍事現代化和安全能量。

雙方也針對近來中共屢屢在東海、南海製造緊張的議題交換意見，重申一致反對任何單方面憑藉武力或脅迫改變現狀的意圖，並持續推進與共同盟友美國3方合作。

茂木敏充（左）15日訪菲，與拉薩洛簽署《物品勞務相互提供協定》等3項協議。（取自日本外務省網站）