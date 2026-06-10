日菲經濟海域談判無涉第三方？林佳龍喊話：勿掉入中共認知作戰框架
即時中心／林韋慈、陳治甬報導
日本官房長官近日針對日菲經濟海域（EEZ）議題表示，不會約束第三方。外交部長林佳龍今（10）日在立法院外交及國防委員會進行預算答詢前，回應媒體相關提問。林佳龍表示，日菲兩國政府已清楚表達，此次有關經濟海域的談判不會涉及第三方在國際法上的相關權益。我國與日本、菲律賓均簽有漁業協議，雙方也事先知會台灣。同時，他也強調中國持續以「假執法、真擴權」名義進行區域擴張，實為製造區域問題。
林佳龍：經濟海域不涉及第三方 日菲均與台簽有漁業協議
日本與菲律賓上月底宣布啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，引起國內關注我國漁民權益。林佳龍今日強調，我方立場十分明確，中華民國的主權、漁權及海洋權益，特別是漁民的作業權益，必須獲得充分確保。同時我國也與日菲簽有漁業協議，雙方也事先知會台灣。他表示，經濟海域的談判不會涉及第三方在國際法上的相關權益。
他進一步指出，在此過程中，中共持續假借「執法」之名進行區域擴張，他重申，中華民國與中華人民共和國主權互不隸屬，中共無權介入台灣東部海域任何涉及我主權或管轄權的議題。中共的行為已不只是破壞現狀，更企圖製造新常態，是區域和平的問題製造者。
針對國內部分輿論，林佳龍特別說明，此議題主要涉及經濟海域的漁權問題，並不影響台灣的主權及管轄權。日方與菲律賓均已明確表態，不影響台灣在國際法上應有的權利。他呼籲各界不要落入中共「假執法、真擴權」的認知作戰框架。
與日菲展開交涉？林佳龍：三方維持密切溝通
此外，對於是否會與日、菲展開正式交涉，林佳龍指出，我方與日、菲雙方維持密切溝通協調，不僅已有漁業協議，日方也事先知會我方。菲律賓方面亦表示，這是他們首次與日本就經濟海域進行談判，並無涉及台灣。他強調，台灣將持續與理念相近國家合作共同因應，也呼籲國際社會一同阻止中共從台海、第一島鏈乃至太平洋第二島鏈的軍事擴張。
最後，林佳龍也被問及國民黨立法院黨團主席鄭麗文訪美時，向美國政界表示「應該相信習近平善意」的說法。林佳龍表示，習近平對台灣只有想要併吞的事實，「應該沒有人會相信這樣的話。」
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