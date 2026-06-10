日菲經濟海域談判爭議 林佳龍：台灣的主權、漁權及海洋權益都會獲得保障

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外交部長林佳龍10日受訪表示，日、菲兩國政府均已表明相關談判不涉及第三方權益，也不影響台灣在國際法上的相關權利，台灣的主權、漁權及海洋權益都將獲得確保，尤其漁民作業權益不會受到影響。（圖／摘自林佳龍臉書）

針對日本與菲律賓就經濟海域議題展開協商，外交部長林佳龍10日受訪表示，日、菲兩國政府均已表明相關談判不涉及第三方權益，也不影響台灣在國際法上的相關權利，台灣的主權、漁權及海洋權益都將獲得確保，尤其漁民作業權益不會受到影響。

林佳龍指出，台灣與日本、菲律賓均簽有漁業協議，日方事前已向我方說明相關情況，菲律賓方面也表達立場。此次日菲協商主要聚焦經濟海域議題，不涉及台灣主權及管轄權問題。

林佳龍表示，台灣在過程中也清楚看到，中共假借執法名義行擴張之實，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共無權介入台灣東部海域相關事務，不論是涉及台灣主權或管轄權，都不容中共置喙。

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林佳龍指出，中共近年持續透過各種行動改變現狀，企圖將擴張行為塑造成新常態，已成為區域現狀的破壞者與問題製造者，台灣將持續與理念相近國家合作因應，也呼籲國際社會共同遏止中共軍事擴張，從台海、第一島鏈到第二島鏈，共同維護區域和平穩定。

針對國內部分質疑聲音，林佳龍表示，相關議題涉及經濟海域及漁權問題，並不涉及台灣主權及管轄權，日、菲雙方均已明確表達，不影響台灣在國際法上應有權益，希望外界不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架，避免成為認知作戰操作的一環。

媒體詢問是否將與日本、菲律賓進一步正式交涉，林佳龍表示，政府與日菲雙方始終保持密切溝通協調，相關資訊事前均有交換，台灣也持續透過既有管道維護自身權益。

此外，對於國民黨主席鄭麗文日前提及應相信中國國家主席習近平善意的說法，林佳龍表示，習近平對台政策的事實就是要併吞台灣，「應該沒有人會相信這樣的話」。

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