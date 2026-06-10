日菲EEZ劃界談判不涉台主權 林佳龍籲勿落入中共認知作戰

外交部長林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪。(記者黃靖媗攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本與菲律賓上月底宣布啟動專屬經濟海域(EEZ)劃界談判，引起國內關注我國經濟海域是否受影響。對此，外交部長林佳龍今(10)日表示，日菲政府都已表達這不涉及台灣對國際法上的應有權利，希望大家勿落入中共「假執法真擴權」的敘事框架中，避免流於中共的認知作戰的操弄。

林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，日菲兩國都有表達劃界談判不涉及到第三方，有關於國際法相關權益，台灣與日本、菲律賓都簽有漁權協定，兩國也有知會台灣。針對此議題台灣立場很清楚，我國主權、漁權、海洋權益，特別是漁民作業的權益，都會得到確保。

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林佳龍指出，在這個過程中，我們清楚看到，中共假借所謂執法行擴張之實，外交部要再次聲明，中華民國與中華人民共和國主權互不隸屬，中共無權來介入有關於台灣東部海域，不管是涉及台灣的主權或者是管轄權，中共的擴張破壞現狀，想要以行為造成新常態，是破壞現狀的問題製造者。台灣會與理念相近的國家共同因應，並呼籲國際社會一起阻止中共企圖從台海到第一島鏈、第二島鏈的軍事擴張。

有關於國內的輿論，林佳龍強調，EEZ談判並不涉及到台灣主權、管轄權，而是涉及經濟海域的漁權等，日菲政府也都有表達這不涉及台灣對國際法上應有的權利，希望大家不要落入中共「假執法真擴權」的敘事框架中，避免流於中共的認知作戰的操弄。

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