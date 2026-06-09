日菲EEZ劃界談判惹議 外交部：不影響台灣海洋權益
日本與菲律賓日前宣布啟動專屬經濟區（EEZ）劃界談判後，中國海警船近日進入台灣東部周邊海域。對此，外交部今（9）日指出，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，更無權以日本與菲律賓未來可能進行的海域劃界談判為藉口，趁機擴張其在台灣周邊海域的管轄主張。並強調，日本與菲律賓未來討論的專屬經濟海域劃界問題，不涉及我國主權歸屬，也不影響我國漁民在我國專屬經濟海域內的合法作業權益。
外交部表示，我國絕不接受中國藉機推動在我國東部海域巡航及執法常態化的圖謀，對於中國破壞區域和平穩定及挑戰國際秩序的行徑，外交部予以強烈譴責。
外交部鄭重聲明，各方任何協商談判皆不得損及我國權益及利益。我國作為相關海域權益當事方，將持續透過各種管道向相關國家表達立場，堅定維護我國海洋權益。
針對日本與菲律賓未來可能展開的專屬經濟海域（Exclusive Economic Zone, EEZ）及大陸礁層劃界談判，外交部已向日、菲兩國政府表明以下立場：
第一，依據《維也納條約法公約》及國際司法判例，雙邊條約或協定僅對締約國有效，對第三方權益不造成影響。且日方不只一次說明，如日本台灣交流協會於6月8日也再次表示，日菲協議將不影響第三方權利。因此，日菲兩國劃界談判效力不僅不及於我國，我國東部專屬經濟海域所享各項權益無論現在或未來均不受影響。
第二，日菲雙方未來如進行相關談判，應充分顧及我國與相關海域權益重疊的事實與權益，並與我方保持溝通協商。
第三，我國與日本於2013年所簽《台日漁業協議》及與菲律賓於2015年簽署《台菲漁業執法合作協定》等既有合作機制仍然持續進行，我國與日本及菲律賓相關海事議題持續分別透過該等機制進行溝通與交流。
外交部也特別澄清，外界部分言論將專屬經濟海域劃界與領土、領海主權混為一談，並聲稱我國領土或領海恐遭瓜分，相關說法並不符合國際海洋法實務及事實。依據《聯合國海洋法公約》，專屬經濟海域是沿岸國就海洋資源享有特定主權權利及管轄權的海域制度，並非領土或領海主權範圍。因此，日本與菲律賓未來討論的專屬經濟海域劃界問題，不涉及我國主權歸屬，也不影響我國漁民在我國專屬經濟海域內的合法作業權益。
此外，外交部表示，日本及菲律賓目前尚未正式展開談判，也未議定具體談判時程。外界所稱我國漁民將因相關談判結果而立即面臨登檢、扣押或作業受限等說法，均與事實不符。
外交部說，將持續與相關國家保持密切聯繫，堅定維護我國海洋權益及漁民作業權利，並呼籲各界理性看待相關議題，避免遭不實資訊誤導。同時也籲請國際社會共同關注中國近期在台灣周邊海域升高挑釁、破壞區域和平穩定的行徑，共同維護自由開放的印太秩序。
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