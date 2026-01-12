日薪2000工作簡單！ 高雄7旬嬤想分擔家計險淪詐騙車手

高雄市岡山區一名年約70歲的阿嬤上網找工作想分擔家計，差點成為詐騙集團車手。（圖：岡山分局提供）

詐騙案件層出不窮，高雄一名年約70歲阿嬤心疼孫子工作不穩定，想分擔家計，上網找了一份日薪2000元的工作，卻差點當了詐騙集團的車手；屏東則有一名70多歲的婦人在網路上認識自稱是台商的男子，以為遇到真愛，到銀行匯款時被行員識破，告訴她遭到詐騙，報警及時攔阻。（溫蘭魁報導）

岡山分局日前執行夜間巡邏勤務時，在一家超商內看到一名70歲的老太太神情緊張、頻頻查看手機，直覺情況有異，經上前了解，這名婦人原本從事清潔工作，心疼孫子最近工作不穩定，加上快要過年了，她想分擔家計，於是上網尋找兼差的機會。不料，被詐騙集團看準她愛孫心切的心理，跟她說有份工作簡單、代收現金、日薪2000元，工作內容是到指定地點收錢。

員警聽了這名阿嬤的描述，研判是詐騙車手，阿嬤聽了員警的說明，驚覺自己差點從「想幫家人的奶奶」變成「詐騙集團幫兇」，直說「還好有警察，不然一輩子的清白就沒了」。

另一起詐騙案件發生在屏東縣，內埔分局員警接獲某銀行通報有民眾疑似遭到詐騙，員警到場了解，原來是一名70多歲的婦人聲稱在抖音認識自稱台商的男子，雙方在線上聊天後互有好感，對方說要跟她交往，但人在國外，請婦人先幫她支付機票錢8萬元。

屏東內埔一名70多歲婦人在網路上認識自稱台商的男子，以為遇到真愛，到銀行匯款時被行員及員警識破是愛情詐騙。（圖：內埔分局提供）

員警一聽就知道是典型的網路愛情詐騙，幸好員警跟行員及時攔阻，跟她說明各種詐騙手法，保住婦人的辛苦錢。