日藉劃界談判 鞏固琉球主權主張

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日本與菲律賓宣布將在台灣東部海域啟動經濟海域劃界談判，此事從地緣戰略來看，是日菲聯手制衡大陸，但對日本來說，更是項莊舞劍、意在沛公，背後是希望透過劃設經濟海域的動作，來間接向國際社會宣示自身對於琉球群島不僅只有行政管理權，而是擁有百分百主權的法理性。

經濟海域劃界此事一方面當然有日菲聯手圍堵大陸的意涵，但就高市政府而言，此次背後顯然有更值得追求的「買賣」；要抽絲剝繭解謎，就得回到「劃界」地點。

按公開說法，日菲兩國計畫透過談判，來釐清沖繩八重山群島與菲律賓巴丹群島之間的重疊海域。八重山群島是琉球群島西南部的島嶼群，在日方的行政劃分上屬於沖繩縣；這也導致整個劃界爭議繞不開沖繩的歸屬問題上。

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而沖繩即大陸與台灣所說的「琉球」，雖然當前實質上屬於日方管轄，但從1972年日本正式接管琉球後，所謂「琉球地位未定論」紛擾始終不曾間斷，也成歷任日本政府的心病。

按《舊金山和約》第3條來看，當初只是把琉球交由美國託管，由其行使行政、立法、司法權力；1971年美日簽訂《沖繩返還協定》，則是美國放棄對琉球的上述權利，改由日本承擔；順此邏輯，美國當初也只是擁有行政管理權，而非琉球的主權，因此日方承接當然也只有琉球的「行政管理權」而已。

事實上，我外交部1971年6月時亦曾公開聲明，依《開羅宣言》與《波茨坦公告》，日本主權限於本州、北海道、九州、四國及盟國所決定的小島；琉球未來地位應由主要盟國共同決定；美國未與中華民國充分協商即將琉球交給日本，政府表示不滿。換言之，僅管琉球目前實質由日方管理，但我方並未認可日方對其擁有主權。

回到日菲劃界談判上，根據《聯合國海洋法公約》，某一國必須要對某個陸地或島嶼擁有「主權」，才有資格主張劃定向外延伸200浬的經濟海域；換句話說，日方更深層的打算，很可能是想藉由以隸屬沖繩的八重山群島為起點劃定經濟海域的作法，來「偷梁換柱」間接凸顯日本對琉球群島不只擁有行政管理權，更具備主權的法理性。

近年每當中日關係緊張之際，大陸學界民間總是拿琉球問題說事來看，試想若日菲兩國真劃界成功，雖然可能引來北京更大反彈，但高市政府卻可間接從國際法角度一把堵住北京的嘴，據此坐實琉球群島擁有主權的伸張，這樁買賣真可謂「賺大於賠」。