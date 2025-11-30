日蘋果糖老闆掃購砂糖爆紅 台糖手工製砂糖抱枕回禮

（中央社記者曾智怡台北30日電）日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊因狂掃台糖外觀貌似「白粉」的砂糖，返國時被海關盯上而爆紅。他日前分享收到「業務用包裝砂糖」造型抱枕，台糖表示，這是員工手工製作，因富有創意，考慮將此作為明年80週年紀念商品。

池田喬俊近期來台掃購台糖砂糖，一度因為外觀貌似「白粉」卡在海關，這段經歷貼文一出引發熱議，池田喬俊也自此開啟與台糖的緣分。

池田喬俊日前在社群平台發文分享，台糖除了送他砂糖之外，還送來業務用包裝的抱枕，並特別為了他，把裡面的填充物重新調整、重新製作成專屬版本。他也透露，在台灣巡迴的最後一天，預計和台糖董事長吳明昌進行對談，外界好奇雙方合作可能。

台糖表示，抱枕是台糖員工手工製作，有2個，歡迎他12月9日來台南總管理處拜會，池田喬俊屆時也會現場烹製50顆蘋果糖和與會者分享。

值得一提的是，台糖內部也認為抱枕頗有創意，同事紛紛詢問公司是否會製作販售，大家都想買，因此台糖考慮明年公司成立80週年，將抱枕做成紀念商品。（編輯：蘇志宗）1141130