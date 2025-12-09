日蘋果糖老闆掃購砂糖爆紅 親訪台糖討論未來合作

（中央社記者楊思瑞台南9日電）日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊因狂掃台糖外觀貌似「白粉」的砂糖，返國時被海關盯上而爆紅，他今天造訪台糖公司展示蘋果糖工藝，並討論未來雙方合作機會。

池田喬俊今天到台糖公司總部參訪，台糖董事長吳明昌率相關幹部接待，台糖特別為池田喬俊送上訂製Q版「池田社長」造型積木，並準備台糖糖包造型一卡通，以及台糖經典砂糖禮盒；池田喬俊則當場熬煮起台糖砂糖，手工製作「台糖NO.1蘋果糖」當回贈禮，吳明昌與台糖人員品嚐後讚不絕口。

吳明昌致詞表示，感謝池田喬俊對台糖的肯定與喜愛，證明雙方對「糖的品質」要求與堅持，使台糖砂糖與池田喬俊製作的蘋果糖一拍即合，獨特蔗蜜香氣加上日本蘋果清甜，完美勾出兩者最有韻味的靈魂，不單味覺是前所未有好吃，視覺上也非常漂亮。

吳明昌進一步介紹，台糖善化糖廠與虎尾糖廠延續百年製糖工藝，經由「壓榨、清淨、蒸發、結晶、分蜜」等5大步驟，將優質台灣甘蔗產製成蔗香風味獨具砂糖，如善化糖廠出品的「台糖本土甘蔗糖」，不僅具產銷履歷，更享譽國際，榮獲國際風味評鑑所2024年度風味絕佳獎。

他說，虎尾糖廠今年新推出的限定產品「台糖黃金砂糖」，更透過特殊技術取第1道糖漿結晶後，再噴灑濃縮蔗汁熟化而成，色澤金黃，蔗香濃郁，特別能增強糕點風味與賣相。

吳明昌表示，先前台糖贈送給池田喬俊「業務用包裝砂糖」造型抱枕，此次意外爆紅，台糖公司預計將這款抱枕納入周邊商品項目，目前正在設計測試階段，可望順利量產上市。

台糖提供資料指出，雙方在今天會面後將更進一步討論合作模式，期許未來能將台糖百年傳承糖業工藝，結合池田喬俊的職人創意，共同將台灣特有蔗香風味推向國際甜點界。（編輯：黃名璽）1141209