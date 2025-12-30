日蛋價漲 商家擇加工蛋替代.易保存風味不變

日本物價飛漲，就連雞蛋也不例外，尤其十二月因為年節需求，蛋價更是一路上揚，有店家為了控制成本跟容易保存因素，開始以蛋粉蛋液等加工品，取代新鮮雞蛋，NHK的報導。

畫面中這家位於東京銀座、一位難求的老牌咖啡廳，招牌商品正是這款蛋沙拉三明治。店家透露，上門顧客中有高達八成，都是為了這份三明治而來。

然而，看似簡單的國民美食，卻正面臨嚴峻的成本考驗。

咖啡廳老闆坦言，近兩三年來雞蛋價格已多次上漲，讓經營者相當苦惱。菜單是否調價、該如何因應成本壓力，都反覆思考過，但現實情況是，調整售價並不容易。

份量十足的蛋沙拉三明治，每一份就得用上八顆雞蛋。在蛋價持續攀升的情況下，老闆表示，雖然很希望能增加蛋沙拉的份量，但成本壓力實在沉重，不過基於品質考量，減量是絕對做不到的，只能咬牙苦撐。

雞蛋價格居高不下，也成為整體餐飲業的共同難題。去年十公斤雞蛋價格約三千日圓，今年已飆升至四千多日圓，讓不少業者直呼吃不消。為了降低成本並確保穩定供貨，部分商家開始改用蛋粉或冷凍蛋液，取代新鮮雞蛋。

所謂冷凍蛋液，最長保存期限可達十八個月，風味與生蛋相近。業者指出，相較於新鮮雞蛋，加工蛋不需處理蛋殼等廢棄物，使用上的功能性反而更高。

根據日本養雞協會數據，2024年日本全年用蛋量約二百五十萬噸，其中五成二為家庭消費，四成八則由餐飲與食品業者使用。蛋價除了受市場供需影響，禽流感等不確定外在因素，也可能導致雞隻遭到撲殺，進一步造成蛋源短缺。

以東京為例，去年十一月雞蛋平均價格每公斤達三百四十日圓，較前年同期增加五十九日圓，且已連續十三個月高於前一年同月價格。

商家也指出，新鮮雞蛋需要冷藏保存，相當占空間，但若使用加工蛋，所需的儲存空間僅約原本的五分之一，對於小型店家而言格外重要。

蛋粉同樣因為保存方便、不占空間，成為不少餐飲業者的替代選擇。食品產業推廣人員分析，加工蛋具備長期保存的優勢，在禽流感風險升高的背景下，其市場重要性明顯提升。

面對禽流感與需求不穩定的雙重壓力，蛋液與蛋粉逐漸成為業者的第二選項。近期，加工業者也開始推出家庭用產品，例如相當於六顆雞蛋的三包冷凍蛋液，售價約四百日圓。雖然成本比一般雞蛋高出兩到三成，但保存期限可達兩年，營養與口感幾乎不變，只需微波即可使用，讓消費者即使在蛋價高漲或供應吃緊時，也能持續享用雞蛋料理。

