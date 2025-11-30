日補充預算案創新高 可望實現防衛費達GDP2%

記者施欣妤／綜合報導

日本內閣11月28日批准2025年度補充預算案，達18.3兆日圓（約新臺幣3.68兆元）創補充預算新高；若預算案順利獲國會通過，可望使高市早苗政府提前實現國防預算（防衛費）達到國內生產總值（GDP）2%的目標。

擬籌獲改良型03式中程防空飛彈

日本「共同社」報導，日本內閣最新通過的補充預算案創下新高，以支持首相高市早苗所推動的大規模經濟方案，藉由擴張性財政支出刺激成長等目標。接下來，高市內閣將爭取在12月17日前的國會臨時會期間，獲得在野黨支持通過這項2025年度預算補充案，其規模也遠超過上個年度的13.9兆日圓預算追加。

值得一提的是，補充預算案中，日本防衛省將推動籌獲03式中程防空飛彈改良型，以及將日本航空自衛隊移動警戒隊的機動雷達部隊，部署至沖繩縣最東端的北大東島等。報導指出，若該案順利獲國會通過，這些防衛相關補充預算，加上2025年度原始防衛預算，有望提前實現日本防衛費達到GDP的2%目標。

日本政府先前計畫，在2027年度（2028年3月底結束），將防衛費相關經費增加到GDP的2%，而高市早苗10月就任首相後，便矢言推動提前至今年度（2026年3月底結束）達成目標。

< 日相高市早苗就任後，便矢言提前達成防衛費占GDP的2%目標。（達志影像／路透社資料照片）

< 日防衛省擬利用預算補充案，籌獲改良型03式中程防空飛彈。圖為該型飛彈發射車。（達志影像／美聯社資料照片）