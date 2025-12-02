日補充預算案創高 軍購防空、軍艦可望實現GDP2％目標

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本高市內閣11月28日批准2025年度補充預算案(追加預算)，規模達18.3兆日圓(約新臺幣3.68兆元)創歷次追加新高；其中防衛省撥款8472億日元(約新台幣1711億)，若預算案順利獲通過國會，可望使高市早苗政府提前實現防衛費達到GDP2%的目標。

日本「共同社」報導，日本內閣最新通過的補充預算案較去年度的13.9兆日圓創下新高，以支持首相高市早苗所推動的大規模經濟刺激補貼方案，藉由擴張性財政支出刺激成長等目標。高市內閣將爭取在12月17日前的國會臨時會期間，獲得在野黨支持通過預算補充案。

其中，6.4餘兆將強化AI開發、半導體與造船產業等國安與推動戰略成長投資；1.6餘兆則用於強化防衛和外交能力；並另編入7098億日圓作為追加預備金。

在防衛省的補充預算案中，將推動籌獲03式中程防空飛彈改良型，以及將日本航空自衛隊移動警戒隊的機動雷達部隊，部署至沖繩縣最東端的北大東島等。報導指出，若該案順利獲國會通過，這些防衛相關補充預算，加上2025年度原始防衛預算，有望提前實現日本防衛費達到GDP的2%目標。

另軍聞網站「Naval News」報導，有1222億日圓(約新台幣246.9億)用於加速戰機、軍艦和潛艦建造。115億日圓用於建造2艘最上級護衛艦、29億日圓升級2艘最上級至最新版本，以及393億日圓用於建造大鯨級潛艦，但補充預算案目前只包括船體本身的建造成本。

報導另指出，日本海自表示，雖尚未決定大鯨級最後會建造幾艘，但目前預計總數約為12艘。

日本政府先前計畫在2027年度將防衛費相關經費增加到GDP的2%，而高市早苗10月就任首相後，便矢言推動提前至今年度達成目標。

